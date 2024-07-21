ЦАХАЛ начинает кампанию по вакцинации военнослужащих от полиомиелита

После того, как центральная лаборатория министерства здравоохранения Израиля обнаружила в сточных водах сектора Газы высокую концентрацию вируса полиомиелита, что может свидетельствовать о высоком уровне заболеваемости в секторе, ЦАХАЛ приступил к масштабной вакцинации военнослужащих, как срочников, так и резервистов.

Отдел технологий и логистики начал операцию по вакцинации, которая будет продолжаться постепенно в рамках обновления сил в секторе Газы. При этом подчеркивается, что военнослужащих, не желающих проходить вакцинацию, не будут обязывать это делать.

Параллельно с вакцинацией военнослужащих, ЦАХАЛ работает с различными международными организациями над доставкой вакцин для населения сектора Газы. С начала войны при сотрудничестве с международными организациями в сектор Газы были доставлены около 300 тысяч вакцин от полиомиелита, которых достаточно более чем для миллиона человек. В эти дни ведутся переговоры о доставке в сектор Газы дополнительной партии вакцин.