Опиоидные обезболивающие в Израиле: невидимая эпидемия

Государство Израиль является крупнейшим потребителем опиоидов из расчета на душу населения. Об этом в подробном материале о нарастающей катастрофе в системе здравоохранения сообщает в воскресенье, 21 июля, The Jerusalem Post.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, опубликованным в 2021 году, более миллиона американцев скончались от передозировки опиоидами – синтетическими обезболивающими лекарствами, приобретаемыми по рецепту врача. Речь идет о фентаниле, который в 100 раз мощнее морфина, оксикодоне, гидрохлороне и многих других препаратах. После этого в министерстве здравоохранения Израиля начали ожидать уже в ближайшие годы появления этой проблемы в еврейском государстве.

Около 25 лет назад фармацевтические и медицинские компании начали активно продвигать опиоидные обезболивающие, утверждая, что они эффективно снимают боль и не вызывают зависимости. Последнее утверждение оказалось ложью. Опиоидные обезболивающие вызывают сильнейшую зависимость, однако в Израиле даже не ведется подсчет смертности от этих препаратов, поскольку официальной причиной смерти зависимых от опиоидов людей называют органную недостаточность, судороги, сердечный приступ или инсульт, не указывая, что именно их вызвало.

Одна из наиболее известных своей причастностью к "опиоидной катастрофе" в США фармацевтическая компания Purdue Pharma принадлежит семейству Саклер – именно эта компания продвигала вызывающий привыкание препарат OxyContin, и сейчас она защищается от множества исков жертв этого препарата. Медицинский факультет Тель-Авивского университета на протяжении десятилетий назывался "Факультетом Саклера", но из-за скандала он удалил фамилию спонсоров из названия.

Парламентская комиссия по здравоохранению неоднократно проводила заседания по вопросу зависимости от опиоидных препаратов. Озвучивались данные, что хотя большая часть роста потребления этих препаратов приходится на пациентов с низким социо-экономическим статусом, зависимостью от них страдают и состоятельные люди. На комиссии призывали к разработке программ по лечению наркозависимых, основываясь на опыте других стран.

Лишь в 2022 году министерство здравоохранения, несмотря на давление фармкомпаний, было вынуждено изменить этикетки на опиоидных препаратах, указав, что они вызывают зависимость. Однако никаких специальных предписаний, никаких ограничений по времени приема и никакого надзора введено не было. По словам главного психиатра гериатрического медицинского центра "Герцог" в Иерусалиме профессора Пинхаса Даннона, синтетические обезболивающие может выписать пациентам любой врач: их выписывают после операций, их выписывают людям с серьезной болью. Однако никто не проверяет, принимал ли больной эти лекарства, передавал ли их кому-либо, принимал он что-то одно или сразу несколько, продолжает ли он принимать опиоидные обезболивающие.

Опиоиды относительно дешевые, они внесены в "корзину лекарств", и больничные кассы не уделяют им особого внимания. Лишь сейчас, под угрозой исков от пациентов и родственников умерших от передозировки больных, система здравоохранения Израиля начинает обращать внимание на проблему опиоидов.