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Минздрав Израиля передал оборудование и лекарства в больницу в сирийской Ас-Суэйде

время публикации: 21 июля 2025 г., 14:04 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 14:09
Минздрав Израиля передал оборудование и лекарства в больницу в сирийской Ас-Суэйде
Минздрав Израиля
Минздрав Израиля передал оборудование и лекарства в больницу в сирийской Ас-Суэйде
Минздрав Израиля

Министерство здравоохранения Израиля вечером 20 июля передало в больницу в городе Ас-Суэйда, на юге Сирии, медицинское оборудование, включая необходимое для оказания травматологической помощи и жизненно важные лекарства.

Для передачи грузов были задействованы силы Армии обороны Израиля.

Израильский минздрав планирует передать больнице в Ас-Суэйде дополнительное медицинское оборудование и лекарства отдельными партиями.

19 июля генеральный директор министерства здравоохранения Израиля встречался с Доланом Абу Салахом, главой совета Мадждаль-Шамса, и врачами из этого района, а также с профессором Салманом Заркой, директором больницы "Зив" в Цфате, чтобы обсудить передачу гуманитарной помощи, медицинского оборудования и лекарств в больницу в Ас-Суэйде.

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