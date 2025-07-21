SOHR: ЦАХАЛ атакует в Ас-Суэйде и оказывает помощь мирным гражданам

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что вечером 20 июля израильские самолеты и беспилотники нанесли серию ударов по целям в провинции Ас-Суэйда на юге Сирии.

В сообщении отмечается, что ЦАХАЛ наносил удары в то время, когда боевики-бедуины пытались атаковать с разных сторон друзские районы. Был нанесены авиаудары по целям на дорогах между Аль-Мазрой и Арикой, между Ад-Дуром и Аль-Мазрой, а также по окраинам деревни Умм аз-Зайтун, по району Аль-Лиуа, по цели в деревне Дама.

Одновременно израильские вертолеты пролетали над Ас-Суэйдой и сбрасывали гуманитарную помощь мирным жителям.

SOHR сообщает о скоплениях боевиков-бедуинов в деревнях Аль-Бустан, Дама и Наджран.

Сообщается также об ожесточенных столкновениях между боевиками-бедуинами и друзами в Арике и Умм аз-Зайтуне. В сообщении сказано, что бедуины поджигали дома друзов.

Отмечается, что силы внутренней безопасности Сирии не предотвратили продвижение боевиков-бедуинов в сторону Ас-Суэйды, хотя речь идет о нарушении соглашения о прекращении огня.

SOHR передает, что запланированный на вечер 20 июля обмен пленными, который должен был состояться в Умм аз-Зайтуне, сорван из-за продолжающихся столкновений. Место, где должен был проходить обмен пленными, подверглось минометному обстрелу.

По данным SOHR, количество погибших в столкновениях в сирийской провинции Ас-Суэйда превысило 1100 человек. В этой статистике учтены также погибшие в результате авиаударов ЦАХАЛа. Мониторинговая группа сообщает, что около 200 человек были убиты "вооруженными людьми, связанными с министерством обороны и министерством внутренних дел".