Управление рынка страхования: после реформы стоимость полисов страхования здоровья вырастут

Согласно данным, представленным Управлением по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений финансовой комиссии Кнессета, с 1 июня средняя стоимость полисов страхования здоровья вырастет.

В связи со вступлением в силу реформы рынка страхования здоровья, полисы, покрывающие расходы с первого шекеля, подорожают в среднем на 39%, а для застрахованных в возрасте до 20 лет и старше 66 лет – на 45%.

Полисы, дополняющие расширенную страховку от больничной кассы (ШАБАН – дополнительные медицинские услуги), подорожают в среднем на 2,3%, а для клиентов старше 66 лет – на 5,6%.

Вступающая в силу реформа призвала сократить количество людей, имеющих несколько страховых полисов, дублирующих друг друга. В отличие от полисов страхования жизни, которые могут быть задействованы все вместе при наступлении страхового случая, и застрахованный получит выплаты по каждому из них, дублирование полисов страхования здоровья не имеет финансового смысла. Как правило может быть задействован только один из них (и страховые компании стараются переложить нагрузку на больничные кассы), а в случаях, когда задействуются два полиса, страхующие структуры распределяют расходы между собой.

На текущий момент 1,8 миллиона человек застрахованы "с первого шекеля", и около полумиллиона человек – в рамках дополнения к расширенной страховке больничных касс. В министерствах финансов и здравоохранения хотят изменить это соотношение, чтобы увеличить доходы системы общественного здравоохранения.

С 1 июня лица, имеющие и частную страховку "с первого шекеля", и расширенную страховку от больничной кассы (ШАБАН), будут автоматически переведены с полиса "с первого шекеля" на полис "дополнения к расширенной страховке от больничной кассы". Чтобы остаться на полисе "с первого шекеля", необходимо будет уведомить об этом страховую компанию.