Первая в мире вакцина от гонореи запущена на фоне роста числа случаев заражения

Национальная служба здравоохранения Англии планирует ввести новую вакцину против гонореи в ответ на рост числа устойчивых к антибиотикам "супер"-штаммов инфекции, пишет BBC. Вакцина будет доступна всем, но особое внимание будет уделено геям и бисексуальным мужчинам с анамнезом множественных сексуальных партнеров или ИППП. Другие категории с повышенной уязвимостью, включая работников секс-индустрии, также смогут получить прививку по запросу.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации впервые рекомендовал начать вакцинацию против гонореи вместе с вакциной от mpox в ноябре 2023 года. Однако для запуска программы требовалось одобрение от NHS England, и теперь вакцина станет доступной с августа 2025 года.

Ранее в этом году ученые сообщили об обнаружении первого с 1990-х годов нового антибиотика против гонореи, на фоне растущих опасений, что болезнь может вскоре стать устойчивой к лечению.

Хотя эта вакцина изначально была создана не для защиты от гонореи, а для профилактики менингита B, ее сейчас получают младенцы, оказалось, что она также снижает риск заражения гонореей примерно на 30%. Это связано с тем, что бактерии, вызывающие оба заболевания, имеют схожую природу. Тем не менее, вакцина не обеспечивает полной защиты от гонореи, и потому в клиниках сексуального здоровья потребуется осторожный подход к обсуждению ее назначения.

Профессор Эндрю Поллард, глава Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), подчеркнул, что, несмотря на умеренную эффективность, прививка "оправдана" и может иметь значительный положительный эффект на общественное здоровье.

Решение о вакцинации связано не только с рекордным ростом случаев заболевания, но и с тем, что гонорею становится все сложнее лечить. Обычно инфекцию устраняют с помощью однократной дозы антибиотика, но бактерия, вызывающая гонорею, существует уже более 80 лет и постоянно развивается, приобретая устойчивость к существующим препаратам. Такая же устойчивость проявляется и к текущим схемам лечения, что вызывает обеспокоенность у врачей – есть риск, что в будущем гонорея может стать неизлечимой.