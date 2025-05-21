Страховая компания отклонила иск по "Битуах сиуди"? Сделайте правильный шаг, чтобы получить деньги

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Во многих случаях компании по страхованию долгосрочного ухода членов больничных касс отклоняют иски по "Битуах сиуди", даже если они полностью обоснованы и нет никаких юридических оснований для их отклонения. В такой ситуации, когда ваш иск обоснован и он отклонен, не сдавайтесь и не соглашайтесь на неправильные решения, такие как подача документов по "ухудшению состояния".

Ольга, 95 лет, член больничной кассы "Маккаби", страдает хроническими заболеваниями с 2021 года: неустойчивость, нарушение равновесия, повторяющиеся падения, недержание мочи, диабет, высокое давление. Ольга около 3 лет получает 21 час ухода от Битуах леуми, и около полугода назад через "компанию по реализации прав", которая не является юридической, обратилась в страховую компанию "Феникс", страховавшей членов больничной кассы "Маккаби" страховкой "Битуах сиуди" до конца 2023 года, и запросила выплаты по полису сиуди. Компания "Феникс" отклонила иск, даже не проверив состояние Ольги, заявив, что состояние "сиуди" не наступило в тот период, когда компания "Феникс" страховала членов "Маккаби". Ольга и ее семья получили неюридическую рекомендацию подать документы на "ухудшение состояния" с новой медицинской справкой и обратиться в страховую компанию "Менора", которая начала страховать членов "Маккаби" только в 2024 году, и в этот момент семья Ольги решила обратиться за юридической консультацией в адвокатский офис Меиры Зоар. Рассмотрев дело Ольги, адвокат пришла к четкому и недвусмысленному выводу, что предложенная ими Ольге процедура "ухудшение состояния" была не только неверна в ее случае, так как состояние Ольги тяжелое и остается тяжелым уже много лет. Таким образом, процедура "ухудшение состояния" юридически неверна, и она также могла бы существенно навредить финансовым правам 95-летней Ольги по следующим причинам:

A. Ольга имеет право на получение ретроактивной выплаты за прошлый период – за прошедшие годы, согласно соответствующим документам дела и на основании правовых нормативных положений – и поэтому – процесс "ухудшение состояния" лишил бы Ольгу этого права на получение значительной финансовой выплаты за прошлый период, а в ее преклонном возрасте это имеет важное значение.

B. Процесс "ухудшения состояния" означал бы, что Ольге пришлось бы иметь дело с двумя страховыми компаниями, а не с одной: той, которая страховала членов больничной кассы "Маккаби" до конца 2023 года, и новым страховщиком "Менорой", что усложнило бы процесс и потенциально сократило бы ее финансовые права

C. И самое главное: "ухудшение состояния" лишило бы Ольгу примерно 1000 шекелей ежемесячных выплат по сравнению с тем, которое она получала бы по правильной страховке. В связи с этим было немедленно направлено распоряжение о прекращении ненужной и неправильной процедуры "ухудшения состояния", адвокат Меира Зоар обратилась в страховую компанию "Феникс" с соответствующими документами, и после непродолжительного процесса посредничества Ольга получила примерно 90 000 шекелей за прошлый период и дополнительные выплаты в размере примерно 5272 шекеля в месяц до конца 5 лет действия полиса "Битуах сиуди", оформленного через больничную кассу.

Также важно отметить – если вы обратились в страховую компанию самостоятельно или через какую-либо организацию, и заявление было отклонено страховой компанией, вы должны требовать получения письма об отказе, и помните, что вы никому ничего не должны, и вы не обязаны продолжать процесс, и на этом этапе должны выбрать путь подачи судебного иска.

Именно это и произошло с Романом, 78 лет, членом больничной кассы "Клалит". Роман страдает серьезными хроническими заболеваниями, включая сердечную недостаточность, почечную недостаточность, проблемы после операции по замене тазобедренного сустава, трудности с передвижением и недержание мочи. Роман получает 17 часов ухода от Битуах леуми около двух лет, и он связался с "Арэль", которая страхует членов больничной кассы "Клалит" страховкой "Битуах сиуди". После обследования, которое Роман прошел по требованию "Арэль", его иск был отклонен на том основании, что он соответствовал только 2 ограничениям: одевание и купание, в то время как в ограничении "контроль недержания" Роман не получил балл на том основании, что "нет урологического диагноза и урологического обследования". Компания "Арэль" отправила Роману письмо с отказом, и в связи с этим он связался с адвокатским офисом Меиры Зоар. Адвокат связалась с компанией "Арэль" и "напомнила" ей, что, основываясь на успешных юридических результатах запроса на одобрение коллективного иска, поданного ее офисом против страховых компаний, они не вправе требовать от застрахованных проходить инвазивное и болезненное урологическое обследование в качестве условия для получения баллов за "контроль недержания", и благодаря целенаправленному юридическому процессу Роман смог получить выплаты по страховому полису в размере примерно 6472 шекелей в месяц в течение 5 лет.

Эти примеры показывают, что юридические знания и репутация имеют реальную силу, и что отклонение иска по "Битуах сиуди" – это не конец истории. Нельзя позволять втянуть себя в ненужные и юридически неправильные шаги, которые могут только навредить вашим шансам получить правильные деньги, на которые вы имеете право.

Адвокатский офис Меиры Зоар работает уже много лет в области страхования "Битуах сиуди", являясь эксклюзивным представителем застрахованных из русскоязычного сектора, и точно знает, как предоставить правильные и доступные решения по всей стране. Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по "Битуах сиуди". Адвокатский офис подал два важных коллективных иска в области страхования "Битуах сиуди" – один против четырех крупнейших страховых компаний Израиля по вопросу лишения баллов для лиц, страдающих от недержания и имеющих право на получение выплат по страховке "Битуах сиуди" (иск был утвержден), и второй иск был подан совсем недавно в Центральный окружной суд против компании "Харэль" по поводу полисов "Битуах сиуди" для пенсионеров больничной кассы "Клалит".

Благодаря отличной репутации адвокатского офиса Меиры Зоар, удается добиваться отличных финансовых результатов для застрахованных.

Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники компании работают по всему Израилю – от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.

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