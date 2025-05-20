Согласовано всемирное пандемическое соглашение по борьбе со вспышками заболеваний

После трех лет переговоров мировые лидеры утвердили соглашение по борьбе с пандемиями, устанавливающее правила глобального сотрудничества при будущих вспышках заболеваний, пишет The Guardian. Глава Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус назвал это событие достижением в области общественного здравоохранения, науки и международного взаимодействия.

Соглашение ВОЗ по вопросам пандемии было торжественно одобрено делегатами Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, которые встретили его аплодисментами. США не примут участия в этом соглашении, так как вышли из ВОЗ и прекратили участие в переговорах после прихода к власти Дональда Трампа.

Идея заключения международного договора о пандемии, определяющего глобальные меры реагирования на будущие вспышки заболеваний, была представлена в марте 2021 года. Тогда мировые лидеры, в том числе Борис Джонсон, заявили, что стремятся оставить после себя "наследие, способное защитить будущие поколения и минимизировать последствия новых пандемий для экономики и общества".

Для того чтобы достичь соглашения на этой неделе, ряд ключевых спорных вопросов было решено временно отложить и перенести на последующие этапы переговоров. Один из таких вопросов – это доступ к патогенам и распределение полученных выгод (PABS). Речь идет о том, какие условия получат страны в обмен на предоставление информации о новых обнаруженных микробах, включая доступ к вакцинам и методам лечения. Эти аспекты будут урегулированы в отдельном приложении к договору, по которому переговоры продолжатся в течение следующего года.

Соглашение не поступит на подписание, пока не будет окончательно доработано приложение PABS. После этого оно вступит в силу, как только его ратифицируют минимум 60 стран. Несмотря на это, документ уже считается важным успехом ВОЗ в условиях кризиса, особенно на фоне серьезного сокращения финансирования, вызванного выходом США из организации.