Жители Офакима жалуются на сотни случаев лейшманиоза, минздрав признает только 14

В Офакиме говорят о настоящей локальной эпидемии лейшманиоза паразитического кожного заболевания, известного также под романтичным именем "Иерихонская роза" ("Шошанат Йерихо"): по словам жителей города, речь идет о сотнях случаев заражения, вызываемого укусом москитов-флеботомусов, или "песчаных мух".

Как сообщает 12 канал ИТВ, жительница Офакима, которая после недолгого пребывания в собственном дворе была госпитализирована с 68 укусами, развившимися в болезненные и зудящие язвы, создала WhatsApp-группу, в которую присоединились более 500 офакимцев, жалующихся на те же симптомы у себя и у своих близких.

Люди делились фотографиями заболевших детей, включая младенцев, рассказывали, что они обращались во все связанные с решением проблемы ведомства, включая муниципалитет, министерство здравоохранения и министерство окружающей среды.

Министерство окружающей среды объясняет, что против этих насекомых нет эффективных разрешенных законом инсектицидов, и призывают граждан носить защищенную одежду и применять репелленты. Муниципалитет, который пытается бороться с проблемой песчаных мух ежегодно, говорит о необходимости инвестировать средства в исследования и поиск эффективных решений.

Министерство здравоохранения утверждает, что существенного роста заболеваемости лейшманиозом в 2024 году по статистике нет – с начала года зарегистрировано 160 случаев заболевания по всей стране, из них лишь 14 – в Офакиме.

Жители Офакима этим утверждениям не верят, они подозревают, что семейные врачи, которые должны сообщать в минздрав о каждом случае заболевания, не делают этого. В больнице "Сорока" признают рост количества госпитализированных с лейшманиозом, сообщается также о поступлении множества жалоб от военнослужащих, которые воюют в секторе Газы.

Доктор Мейталь Абар, координатор по дерматологии в больничной кассе "Клалит" в Южном округе, говорит, что за последние несколько месяцев к врачам обращались сотни пациентов, у которых диагностировали укусы "песчаной мухи", и подавляющее большинство из них были из Офакима. По ее словам, чаще всего эти укусы проходят через несколько месяцев даже без лечения. Другие врачи отмечают, что как правило, здоровый организм справляется с инфекцией сам, для лечения серьезных воспалений существует эффективное медикаментозное лечение, однако все равно после болезни остаются шрамы на месте язв.

Лейшманиоз (израильское название – "Шошанат Йерихо") распространяется посредством укуса москитов-флеботомусов (в Израиле известны как песчаная муха). Болезнь вызывается паразитом лейшмания, проникающим в кожу человека после укуса зараженного москита. Попав в ранку, паразит начинает активно размножаться, вызывая поражение кожных тканей. По словам врачей, лейшманиоз не представляет угрозы для жизни и лечится относительно просто, однако оставляет на коже уродливые рубцы.