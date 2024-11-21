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Здоровье

Минздрав Израиля сообщил о резком росте потребления психиатрических препаратов

Война "Железные мечи"
Психология
Минздрав
время публикации: 21 ноября 2024 г., 07:05 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 07:05
Минздрав Израиля сообщил о резком росте потребления психиатрических препаратов
Moshe Shai/FLASH90

Согласно данным министерства здравоохранения, в третьем квартале 2024 года потребление противотревожных препаратов выросло на 20% по сравнению с предвоенным периодом.

Потребление антидепрессантов выросло за тот же период на 8%, а снотворных – на 7%.

Данная информация была представлена в Кнессете вместе с результатами опроса, проведенного больничной кассой "Маккаби". Согласно этому опросу, 30% израильтян ощущают необходимость в психологической помощи.

Также больничная касса сообщила о 27% роста количества диагностированных пациентов с посттравматическими расстройствами.

Здоровье
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