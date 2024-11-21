Минздрав Израиля сообщил о резком росте потребления психиатрических препаратов

Согласно данным министерства здравоохранения, в третьем квартале 2024 года потребление противотревожных препаратов выросло на 20% по сравнению с предвоенным периодом.

Потребление антидепрессантов выросло за тот же период на 8%, а снотворных – на 7%.

Данная информация была представлена в Кнессете вместе с результатами опроса, проведенного больничной кассой "Маккаби". Согласно этому опросу, 30% израильтян ощущают необходимость в психологической помощи.

Также больничная касса сообщила о 27% роста количества диагностированных пациентов с посттравматическими расстройствами.