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Минздрав одобрил к использованию обновленную вакцину от коронавируса

время публикации: 21 октября 2024 г., 21:19 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 21:19
Минздрав одобрил к использованию обновленную вакцину от коронавируса
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство здравоохранения одобрило к использованию новую вакцину производства компании Moderna против новых мутаций коронавируса, в первую очередь, против штамма JN1, распространившегося по миру и появившегося в Израиле. Вакцинация против коронавируса будет вестись параллельно с вакцинацией от сезонного гриппа.

Вакцина, одобренная к применению в Израиле, защищает также от предыдущих вариантов коронавируса, включая "Омикрон". В рамках текущей кампании по вакцинации сделать прививку от коронавируса можно одновременно с вакцинацией от сезонного гриппа, временных промежутков между получением вакцины от гриппа и от коронавируса делать не нужно.

В Израиле одобрены к применению вакцины на основе технологии mRNA производства компаний Pfizer и Moderna. Старые варианты вакцин больше использоваться не будут. Обновленная вакцина компании Moderna одобрена к применению с шестимесячного возраста и старше – ее вводят в равных дозах в зависимости от возраста, дети от полугода до 11 лет получают 0,25 мл, а дети старше 12 лет и взрослые – 0,5 мл вакцины.

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