Минздрав одобрил к использованию обновленную вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения одобрило к использованию новую вакцину производства компании Moderna против новых мутаций коронавируса, в первую очередь, против штамма JN1, распространившегося по миру и появившегося в Израиле. Вакцинация против коронавируса будет вестись параллельно с вакцинацией от сезонного гриппа.

Вакцина, одобренная к применению в Израиле, защищает также от предыдущих вариантов коронавируса, включая "Омикрон". В рамках текущей кампании по вакцинации сделать прививку от коронавируса можно одновременно с вакцинацией от сезонного гриппа, временных промежутков между получением вакцины от гриппа и от коронавируса делать не нужно.

В Израиле одобрены к применению вакцины на основе технологии mRNA производства компаний Pfizer и Moderna. Старые варианты вакцин больше использоваться не будут. Обновленная вакцина компании Moderna одобрена к применению с шестимесячного возраста и старше – ее вводят в равных дозах в зависимости от возраста, дети от полугода до 11 лет получают 0,25 мл, а дети старше 12 лет и взрослые – 0,5 мл вакцины.