Иммунные клетки вырабатывают антитела в носу человека: важно для разработки назальных вакцин

Ученые Института Вейцмана показали, как иммунные клетки проникают в носовые раковины и там выделяют антитела, которые защищают наш организм. Это важный шаг для создания эффективных назальных вакцин против COVID и других инфекций.

Нос – это всегда открытые ворота в наше тело – для воздуха, которым мы дышим, для ароматов, которые чувствуем, и для микробов, которые в нас проникают.

Воздух проходит через носовые раковины – длинные, узкие, закрученные костные структуры. Раковины покрыты особым видом ткани, которая выделяет слизь и содержит множество нервных клеток, которые отвечают за обоняние. В раковинах воздух нагревается и увлажняется, прежде чем он достигнет легких.

Носовые раковины не только служат воротами для проникновения патогенов в дыхательные пути, но и имеют еще одно слабое место: поскольку они расположены очень близко к мозгу, они недоступны для антител, отправляемых нашей иммунной системой через кровоток во время инфекции верхних дыхательных путей. Как же тогда мы защищаемся от вторжения микробов через нос и не болеем постоянно? Ответа на этот действительно жизненно важный вопрос очень долго не было.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, исследователи из Института науки Вейцмана обнаружили путь, по которому клетки, производящие антитела, мигрируют в носовые раковины, когда мы болеем, и уже там выделяют антитела локально в носовую полость.

Во время пандемии коронавируса, когда вирус распространялся по всему миру, миллионы людей пристально следили за разработкой вакцины от COVID, которую можно было бы вводить в виде назального спрея вместо инъекции. Назальные вакцины даже были созданы, но они оказались неэффективны при однократном введении и требовали постоянных ревакцинаций.

Теперь ученые показали, почему назальные вакцины работали так неустойчиво и не обеспечивали надежной защиты. Открытие, сделанное учеными Института Вейцмана – это важный шаг для разработки эффективных назальных вакцин, которые гораздо более удобны, чем инъекция. Назальные вакцины имеют и социальное преимущество. Движение "антиваксеров" – это во многом сопротивление именно инъекции, и эффективные назальные вакцины могут смягчить такое неприятие.