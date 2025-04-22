Минздрав предупреждает о высоком уровне запыленности воздуха в Израиле 22-23 апреля

Министерство охраны окружающей среды и министерство здравоохранения предупреждают, что 22-23 апреля на фоне устойчивого юго-западного ветра со стороны Египта будет не только жарко, но и пыльно.

Высокий уровень загрязнения воздуха ожидается с полудня 22 апреля в Негеве, Гуш-Дане, Прибрежной равнине, А-Шароне, низменностях внутренних районов, Иерусалиме, Иудее, Самарии и долине реки Иордан. В других районах уровень загрязнения воздуха от умеренного до высокого.

Некоторое улучшение качества воздуха прогнозируется в вечерние и ночные часы, однако 23 апреля в течение дня качество воздуха вновь ухудшится.

Рекомендации минздрава

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в вечерние часы.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.