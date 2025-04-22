"Египетский шарав" в Израиле: на два дня

Сегодня, 22 апреля, температура резко повысится и будет значительно выше среднесезонной. Шарав. Облачно. Местами дымка. Преимущественно юго-западный ветер (со стороны Египта).

Ранее сообщалось, что 22 апреля будет самым жарким днем в Израиле с начала 2025 года. Но во многих регионах страны самым жарким днем будет среда, 23 апреля. В четверг жара спадет.

Температура в Иерусалиме поднимется 22-23 апреля до 34 градусов, в Тель-Авиве – до 36 и выше, в Хайфе – до 33 и выше, в Беэр-Шеве – до 40, в Эйлате – до 37. Жарче всего будет в Иорданской долине, где температура будет выше 40 градусов.

Высокая вероятность пожаров

В условиях жаркой и сухой погоды пожарная служба и Управление природы и парков запрещают разжигать костры на открытой местности. Силы пожарной службы 22-23 апреля будут находиться в состоянии повышенной готовности в связи с высокой вероятностью полевых и лесных пожаров.

Рекомендации минздрава

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в вечерние часы.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.