За неделю до начала учебного года: около 115 тысяч учащихся заражены коронавирусом или находятся на карантине
Министерство здравоохранения Израиля уведомляет, что, по состоянию на 22 августа, у 26443 учащихся образовательных учреждений зарегистрированы как зараженные коронавирусом в настоящее время.
По причине контактов с зараженными и в связи с возвращением из-за границы 88108 находятся в режиме самоизоляции.
При этом только за одни последние сутки у 2219 был диагностирован коронавирус.
Специалисты прогнозируют, что к началу учебного года число учащихся, зараженных коронавирусом или находящихся в вынужденном карантине значительно возрастет.
Как сообщалось ранее, учеба в классах средней и старшей школы начнется 1 сентября. Сегодня будет принято решение о том, будет ли перенесено начало учебы в начальной школе на 1 октября.
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