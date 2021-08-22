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NEWSru.co.il :: Здоровье22 августа 2021 г., 10:47

За неделю до начала учебного года: около 115 тысяч учащихся заражены коронавирусом или находятся на карантине

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За неделю до начала учебного года: около 115 тысяч учащихся заражены коронавирусом или находятся на карантине

Министерство здравоохранения Израиля уведомляет, что, по состоянию на 22 августа, у 26443 учащихся образовательных учреждений зарегистрированы как зараженные коронавирусом в настоящее время.

По причине контактов с зараженными и в связи с возвращением из-за границы 88108 находятся в режиме самоизоляции.

При этом только за одни последние сутки у 2219 был диагностирован коронавирус.

Специалисты прогнозируют, что к началу учебного года число учащихся, зараженных коронавирусом или находящихся в вынужденном карантине значительно возрастет.


Как сообщалось ранее, учеба в классах средней и старшей школы начнется 1 сентября. Сегодня будет принято решение о том, будет ли перенесено начало учебы в начальной школе на 1 октября.

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