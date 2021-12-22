Коронавирус в мире: 277 млн заразились, около 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 22 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5385333 человек (+8268 за сутки), около 277 млн заразились, более 23 млн инфицированы в настоящее время, более 248 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 830990 умерших
Бразилия – 617991
Индия – 478325
Россия – 299249 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 298161
Перу – 202338
Великобритания – 147433
Индонезия – 144024
Италия – 135931
Иран – 131167
Колумбия – 129534
Франция – 121946
Аргентина – 116953
Германия – 109759
Украина – 93608
Польша – 92052
ЮАР – 90488
Испания – 88887
Турция – 80778
Румыния – 58320
Филиппины – 50794
Чили – 38894
Венгрия – 38028
Чехия – 35401
Эквадор – 33624
Малайзия – 31192
Болгария – 30303
Канада – 30085
Вьетнам – 30041
Пакистан – 28892
Бангладеш – 28051
Бельгия – 27992
Тунис – 25485
Ирак – 24087
Таиланд – 21471
Египет – 21457
Нидерланды – 20534
Греция – 20055
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6014
Болгария – 4410
Венгрия – 3951
Чехия – 3297
Румыния – 3062
Бразилия – 2877
Аргентина – 2553
Колумбия – 2506
США – 2489
Польша – 2436
Бельгия – 2400
Мексика – 2277
Италия – 2253
Украина – 2159
Великобритания – 2155
Тунис – 2124
Россия – 2049
Чили – 2009
Греция – 1938
Испания – 1900
Эквадор – 1864
Франция – 1862
Иран – 1533
ЮАР – 1498
Германия – 1304
Нидерланды – 1194
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 52 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 11 млн в Великобритании. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции. Более 8 млн во Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии. Более 3 млн в Мексике, Украине, Польше, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Иордании, Греции.
Коронавирус был выявлен у 1357974 израильтян, 8232 из них умерли. Относительная смертность: 883 на 1 млн (87-е место в мире).
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