Коронавирус в мире: 277 млн заразились, около 5,4 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 22 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5385333 человек (+8268 за сутки), около 277 млн заразились, более 23 млн инфицированы в настоящее время, более 248 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 830990 умерших

Бразилия – 617991

Индия – 478325

Россия – 299249 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 298161

Перу – 202338

Великобритания – 147433

Индонезия – 144024

Италия – 135931

Иран – 131167

Колумбия – 129534

Франция – 121946

Аргентина – 116953

Германия – 109759

Украина – 93608

Польша – 92052

ЮАР – 90488

Испания – 88887

Турция – 80778

Румыния – 58320

Филиппины – 50794

Чили – 38894

Венгрия – 38028

Чехия – 35401

Эквадор – 33624

Малайзия – 31192

Болгария – 30303

Канада – 30085

Вьетнам – 30041

Пакистан – 28892

Бангладеш – 28051

Бельгия – 27992

Тунис – 25485

Ирак – 24087

Таиланд – 21471

Египет – 21457

Нидерланды – 20534

Греция – 20055



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6014

Болгария – 4410

Венгрия – 3951

Чехия – 3297

Румыния – 3062

Бразилия – 2877

Аргентина – 2553

Колумбия – 2506

США – 2489

Польша – 2436

Бельгия – 2400

Мексика – 2277

Италия – 2253

Украина – 2159

Великобритания – 2155

Тунис – 2124

Россия – 2049

Чили – 2009

Греция – 1938

Испания – 1900

Эквадор – 1864

Франция – 1862

Иран – 1533

ЮАР – 1498

Германия – 1304

Нидерланды – 1194



Коронавирус был выявлен у 1357974 израильтян, 8232 из них умерли. Относительная смертность: 883 на 1 млн (87-е место в мире).