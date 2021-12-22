Смертность от коронавируса в мире: за неделю объявлено о 48 тыс. умерших от COVID-19, в Израиле умерли 8 больных

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 2 млн человек (по состоянию на 22 декабря 2021 года, таких стран 26). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 276592592 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (4,9 млн новых заразившихся за неделю; на 12% больше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 5385333 из них умерли (48 тыс. за неделю; на 4% меньше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2%.

Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (выросла на 5% по сравнению с позапрошлой неделей), в России (по сравнению с позапрошлой неделей смертность снизилась на 7%) и в Польше (за неделю выросла на 6%).

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 2 млн человек

1. США – 52253848 выявленных заразившихся, 830990 (+9655) умерших, летальность 1,6%

2. Индия – 34758481, 478325 (+2190), 1,4%

3. Бразилия – 22219477, 617991 (+870), 2,8%

4. Великобритания – 11542143, 147433 (+806), 1,5%

5. Россия – 10267719, 299249 (+7500), 3,0% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

6. Турция – 9209740, 80778 (+1275), 0,9%

7. Франция – 8713756, 121946 (+1114), 1,4%

8. Германия – 6869495, 109759 (+2593), 1,4%

9. Иран – 6175782, 131167 (+336), 2,1%

10. Испания – 5585054, 88887 (+345), 1,6%

11. Италия – 5436143, 135931 (+882), 2,5%

12. Аргентина – 5404380, 116953 (+127), 2,2%

13. Колумбия – 5110788, 129534 (+329), 2,5%

14. Индонезия – 4260893, 144024 (+64), 3,4%

15. Польша – 3982257, 92052 (+3007), 2,3%

16. Мексика – 3937082, 298161 (+1178), 7,7%

17. Украина – 3616716, 93608 (+2006), 2,6%

18. ЮАР – 3332008, 90488 (+316), 2,7%

19. Нидерланды – 3001461, 20534 (+320), 0,7%

20. Филиппины – 2837719, 50794 (+443), 1,8%

21. Малайзия – 2724684, 31192 (+236), 1,1%

22. Чехия – 2415624, 35401 (+704), 1,5%

23. Перу – 2267715, 202338 (+490), 8,8%

24. Таиланд – 2199061, 21471 (+213), 1,0%

25. Ирак – 2091180, 24087 (+80), 1,2%

26. Бельгия – 2017154, 27992 (+230), 1,4%



1. Перу – 6014

2. Болгария – 4410

3. Босния и Герцеговина – 4062

4. Венгрия – 3951

5. Черногория – 3789

6. Северная Македония – 3762

7. Грузия – 3311

8. Чехия – 3297

9. Румыния – 3062

10. Хорватия – 2972

11. Гибралтар – 2969

12. Словакия – 2952

13. Бразилия – 2877

14. Сан-Марино – 2821

15. Литва – 2689

16. Армения – 2663

17. Словения – 2651

18. Аргентина – 2553

19. Колумбия – 2506

20. США – 2489

21. Польша – 2436

22. Латвия – 2407

23. Бельгия – 2400

24. Молдова – 2373

25. Парагвай – 2284

26. Мексика – 2277

27. Италия – 2253

28. Французская Полинезия – 2245

29. Украина – 2159 30. Великобритания – 2155



Израиль в этом списке на 87-м месте (883 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 8232 умерших (8 за неделю).