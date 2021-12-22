FDA одобрен препарат компании Pfizer для лечения коронавирусной инфекции

В среду, 22 декабря, Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Paxlovid компании Pfizer для лечение коронавирусной инфекции.

Препарат разрешен к применению для лиц старше 12 лет при весе более 40 кг.

В компании Pfizer утверждают, что противирусный препарат, механизм действия которого не связан со спайк-протеином, будет эффективен для борьбы с существующими штаммами COVID-19, а также в случае появления новых мутаций.

Днем ранее телеканал "Кан-11" сообщил, что Израиль заказал у компании Pfizer тысячи доз препарата, который должен поступить в страну уже в следующем месяце.

Коронавирус в Израиле

Утром в среду, 22 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1358379 зараженных (+903 за сутки).

При этом, по данным минздрава, в настоящий момент заражены 8637 человек (+586 за сутки).

По данным минздрава, 8235 (+4 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

Судя по отчетам минздрава, 1341166 выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 93880 тестов. В 1,10% случаев выявлялся коронавирус.

123 заболевших в больницах (-7 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 80 пациента оценивается врачами как тяжелое , 46 из них в критическом состоянии, 53 подключен к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,26.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 63% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 65% тяжелобольных старше 60 лет.