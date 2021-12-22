СМИ: вакцинация четвертой дозой начнется в ближайшее воскресенье

По информации сайта N12, вакцинация четвертой дозой лиц старше 60 лет может начаться в ближайшее воскресенье, 26 декабря. Для начала кампании необходимо лишь распоряжение гендиректора минздрава профессора Нахмана Аша, и ничего не говорит о том, что он не подпишет распоряжение.

По данным N12, больничные кассы получили распоряжение подготовиться к началу вакцинацией четвертой дозой, и они уже начали вносить необходимые изменения в телефонную систему заказа очередей.

Четвертая доза прививки полагается лицам старше 60 лет в случае, если с последней вакцинации прошло больше четырех месяцев.