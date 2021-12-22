Иерусалим:
7 - 10°
Тель-Авив:
13 - 15°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье22 декабря 2021 г., 16:36

СМИ: вакцинация четвертой дозой начнется в ближайшее воскресенье

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
СМИ: вакцинация четвертой дозой начнется в ближайшее воскресенье

По информации сайта N12, вакцинация четвертой дозой лиц старше 60 лет может начаться в ближайшее воскресенье, 26 декабря. Для начала кампании необходимо лишь распоряжение гендиректора минздрава профессора Нахмана Аша, и ничего не говорит о том, что он не подпишет распоряжение.

По данным N12, больничные кассы получили распоряжение подготовиться к началу вакцинацией четвертой дозой, и они уже начали вносить необходимые изменения в телефонную систему заказа очередей.


Четвертая доза прививки полагается лицам старше 60 лет в случае, если с последней вакцинации прошло больше четырех месяцев.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:30 AstraZeneca: третья доза вакцины эффективна против "омикрона"
11:27 Данные властей России о коронавирусе: за сутки умерли 1002 человека
10:30 Коронавирус в Израиле: растет число диагностированных и индекс заболеваемости, 1400 новых зараженных за сутки
08:36 Украина: за сутки выявлено более 7300 заразившихся коронавирусом, 275 больных COVID-19 умерли
06:59 Коронавирус в мире: 277,5 млн заразились, около 5,4 млн умерли. Статистика по странам
20:01 FDA одобрен препарат компании Pfizer для лечения коронавирусной инфекции
16:36 СМИ: вакцинация четвертой дозой начнется в ближайшее воскресенье
16:02 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлен 291 заразившийся, двое больных COVID-19 умерли
15:42 Восьмилетняя девочка в тяжелом состоянии из-за осложнений от гриппа
14:42 Из-за коронавируса продолжительность жизни в США сократилась на 1,8 лет
Загрузка...