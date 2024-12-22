Предупреждение: в лесах Израиля попадаются смертельно опасные мухоморы, похожие на шампиньоны

В группе израильских грибников появились предупреждения о случаях, когда любители походов в лес собирали крайне опасные грибы Amanita proxima, похожие на шампиньоны, и намеревались употреблять их в пищу. Благодаря предупреждениям специалистов отравления удалось избежать.

Мухомор очевидный (Amanita proxima) – смертельно ядовитый гриб. Внешне он похож и на съедобный лесной шампиньон (Agaricus silvaticus), и на условно съедобный мухомор яйцевидный (Amanita ovoidea). Но употребление в пищу Amanita proxima приводит к сильнейшим отравлениям, которые с высокой вероятностью могут иметь летальный исход. Причем отравление может быть определено не сразу, а через несколько дней, и медицина в такой ситуации бессильна.

Опасные мухоморы Amanita proxima обычно растут в дубовых и хвойных рощах, на песчаных и известковых почвах, с октября по декабрь.

Следует избегать сбора и приготовления любых видов грибов, в съедобности которых у вас есть хоть малейшие сомнения.

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Грибы Израиля

Главный гриб лесов Израиля – масленок, вернее три вида маслят: масленок неокольцованный (Suillus collinitus), масленок средиземноморский (Suillus mediterraneensis) и масленок зернистый (Suillus granulatus). От маслят средней полосы их отличает отсутствие пленчатого кольца под шляпкой. Эти грибы растут на песчано-каменистой почве в сосновых лесах, любят прятаться среди травы и опавших игл. Как правило, маслята появляются группами – поэтому грибнику, обнаружившему один масленок, следует, не спеша, оглядеться вокруг. Израильские маслята имеют немного сладковатый вкус. Их можно замариновать, приготовить из них жаркое, суп или соус.

Помимо маслят, в лесах Израиля можно встретить моховики, шампиньоны, рядовки, грузди, подгруздки, сыроежки, рыжики, волнушки, дождевики, болетусы (очень напоминают белые грибы, но при приготовлении их надо сначала отваривать, а отвар сливать) и другие виды.

Специалисты отмечают, что в ближневосточных лесах попадаются также несъедобные и ядовитые грибы. Поэтому любителям тихой лесной охоты рекомендуется брать только знакомые, заведомо съедобные грибы.

Краткое иллюстрированное руководство по наиболее распространенным грибам Израиля