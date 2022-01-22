Коронавирус в мире: более 347 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 22 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5603843 человек (+10507 за сутки), более 347 млн заразились, более 61 млн инфицированы в настоящее время, более 276 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,6%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 887643 умерших

Бразилия – 622647

Индия – 488911

Россия – 324752 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 302721

Перу – 203994

Великобритания – 153490

Индонезия – 144201

Италия – 142963

Иран – 132172

Колумбия – 131824

Франция – 128347

Аргентина – 118969

Германия – 117219

Польша – 103626

Украина – 99129

ЮАР – 93949

Испания – 91741

Турция – 85600

Румыния – 59477

Филиппины – 53309

Венгрия – 40822

Чили – 39474

Чехия – 37021

Вьетнам – 36443

Эквадор – 34287

Болгария – 32604

Канада – 32369

Малайзия – 31869

Пакистан – 29077

Бельгия – 28780

Бангладеш – 28192

Тунис – 25912

Ирак – 24277

Греция – 22476

Египет – 22289

Таиланд – 22022

Нидерланды – 21200

Боливия – 20570



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6056

Болгария – 4748

Венгрия – 4242

Чехия – 3447

Румыния – 3124

Бразилия – 2897

Польша – 2743

США – 2657

Аргентина – 2595

Колумбия – 2549

Бельгия – 2467

Италия – 2370

Мексика – 2310

Украина – 2288

Великобритания – 2243

Россия – 2224

Греция – 2173

Тунис – 2157

Чили – 2038

Испания – 1961

Франция – 1960

Эквадор – 1899

Боливия – 1726

ЮАР – 1554

Иран – 1543

Германия – 1392

Нидерланды – 1233



Коронавирус был выявлен у 2162393 израильтян, 8369 из них умерли. Относительная смертность: 897 на 1 млн (89-е место в мире).