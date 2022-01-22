Коронавирус в мире: более 347 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 22 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5603843 человек (+10507 за сутки), более 347 млн заразились, более 61 млн инфицированы в настоящее время, более 276 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,6%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 887643 умерших
Бразилия – 622647
Индия – 488911
Россия – 324752 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 302721
Перу – 203994
Великобритания – 153490
Индонезия – 144201
Италия – 142963
Иран – 132172
Колумбия – 131824
Франция – 128347
Аргентина – 118969
Германия – 117219
Польша – 103626
Украина – 99129
ЮАР – 93949
Испания – 91741
Турция – 85600
Румыния – 59477
Филиппины – 53309
Венгрия – 40822
Чили – 39474
Чехия – 37021
Вьетнам – 36443
Эквадор – 34287
Болгария – 32604
Канада – 32369
Малайзия – 31869
Пакистан – 29077
Бельгия – 28780
Бангладеш – 28192
Тунис – 25912
Ирак – 24277
Греция – 22476
Египет – 22289
Таиланд – 22022
Нидерланды – 21200
Боливия – 20570
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6056
Болгария – 4748
Венгрия – 4242
Чехия – 3447
Румыния – 3124
Бразилия – 2897
Польша – 2743
США – 2657
Аргентина – 2595
Колумбия – 2549
Бельгия – 2467
Италия – 2370
Мексика – 2310
Украина – 2288
Великобритания – 2243
Россия – 2224
Греция – 2173
Тунис – 2157
Чили – 2038
Испания – 1961
Франция – 1960
Эквадор – 1899
Боливия – 1726
ЮАР – 1554
Иран – 1543
Германия – 1392
Нидерланды – 1233
Больше всего заразившихся выявлено в:
США – 71 млн человек
Индии – 39 млн
Бразилии – 24 млн
Великобритании – 16 млн
Франции – 16 млн
России – 11 млн
Турции – 11 млн
Италии – 9 млн
Испании – 9 млн
Германии – 8 млн
Аргентине – 8 млн
Иране – 6 млн
Колумбии – 6 млн
Мексике – 5 млн
Польше – 4 млн
Индонезии – 4 млн
Украине – 4 млн
Нидерландах – 4 млн
ЮАР – 4 млн
Филиппинах – 3 млн
Канаде – 3 млн
Малайзии – 3 млн
Перу – 3 млн
Чехии – 3 млн
Бельгии – 3 млн
Коронавирус был выявлен у 2162393 израильтян, 8369 из них умерли. Относительная смертность: 897 на 1 млн (89-е место в мире).
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