Украина: за сутки выявлено более 22 тысяч заразившихся коронавирусом, 136 больных COVID-19 умерли
22 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 99129 человек (+136 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3842011(+22473 за сутки).
3580878 (+4610 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 15,1 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,4 млн украинцев (34%). Третью, "бустерную", дозу получили 167 тыс. человек.
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