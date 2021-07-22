Коронавирус в Израиле: около 10000 зараженных, более 70 в тяжелом состоянии

Утром в четверг, 22 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

- Вакцинация

- Новая справка

- "Заграничный светофор": в какие страны запрещено или не рекомендовано летать израильтянам

- Инструкции и штрафы

- Одобрено сокращение времени карантина

- "Знак торжеств"

- Возможные новые карантинные меры

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 856261 зараженных (+1280 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 22 и 21 июля; в отчете минздрава при этом указано, что со вчерашнего дня выявлено 1336 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 9673 (+680) человек.

6455 (+3) заболевших COVID-19 умерли.

840133 (+597) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 85389 тестов. В 1,74% случаев выявлялся коронавирус.

145 заболевших в больницах, 35 в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 72 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 19 из них в критическом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,41.

Ни один город (с населением более 30 тысяч человек) не имеет статус "красного". "Оранжевые" города: Пардес Хана, Нес Циона, Ашдод, Явне, Нетания, Хадера, Модиин, Реховот. "Желтые" города: Кирьят-Ата, Эйлат, Холон, Рош а-Айн, Петах-Тиква, Кирьят-Бялик, Рамат-Ган, Раанана, Нагария, Тель-Авив-Яффо, Ор Йегуда, Бат-Ям, Рамат а-Шарон, Герцлия, Беэр-Шева, Ашкелон, Рамле, Лод, Кирьят-Ям, Акко, Тверия, Гиватаим, Кирьят-Малахи, Ришон ле-Цион, Бней-Брак, Афула, Нетивот, Од а-Шарон, Хайфа, Кирьят-Моцкин. Прочие города имеют статус "зеленых".

Отметим, что хотя число зараженных быстро растет и можно говорить о четвертой "волне" эпидемии, число тяжелобольных растет медленно (ожидается, что к августу оно достигнет 100). По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 22 июля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5752261 человек (+2 тыс. за сутки), вторую дозу – 5270113 человек (+12 тыс. за сутки).

Полностью вакцинированы более 56% населения страны и около 78% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 62% израильтян, около 85% взрослого населения.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 93% граждан, вакцинированы двумя дозами 90%, в категории 80-89 – 94%/91%, 70-79 – 95%/93%, 60-69 – 91%/87%, 50-59 – 90%/84%, 40-49 – 86%/81%, 30-39 – 83%/77%, 20-29 – 79%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 41%/29%.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Израильское правительство договорилось с компанией Pfizer о закупке еще 200 тысяч доз вакцины против коронавируса. 20 июля было объявлено, что партия из 200 тысяч доз поступит в Израиль на следующей неделе.

Министерство здравоохранения выдает теперь единую справку для привитых против коронавируса и переболевших COVID-19 вместо разных справок, которые выдавались ранее.

"Справка о коронавирусе" выдается на двух языках – иврите и английском – и будет действительной как внутри Израиля, так и за рубежом.

Действует новая справка до 31 декабря 2021 года.

Все те, у кого на руках прежние справки, срок которых вскоре истекает, могут получить на сайте минздрава новое удостоверение.

"Заграничный светофор": в какие страны запрещено или не рекомендовано летать израильтянам

Министерство здравоохранения публикует список стран, которым присвоен статус "красных", "оранжевых" и "желтых" и для посещения которых существуют те или иные ограничения.

Восемь стран носят в настоящий момент статус "красных" и запрещены к посещению для израильтян: Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Россия, Мексика, Беларусь, Узбекистан. С пятницы, 23 июля, в список добавятся Испания и Киргизия.

Список "оранжевых" стран, которые посещать пока разрешено, но по возвращении из которых требуется карантин в том числе для привитых и переболевших: ОАЭ, Сейшельские острова, Гватемала, Гондурас, Зимбабве, Замбия, Намибия, Парагвай, Колумбия, Коста-Рика. С пятницы, 23 июля, в список добавятся Великобритания, Кипр, Турция, Грузия, Уганда, Монголия, Мьянма, Фиджи, Панама, Камбоджа, Кения, Либерия.

Напомним, по возвращении из "желтых" и "зеленых" стран все, в том числе привитые и переболевшие, должны находиться на карантине до получения отрицательного теста на коронавирус, сделанного в "Бен-Гурионе" (максимум 24 часа).

В понедельник, 19 июля, открывая заседание правительства, премьер-министр Нафтали Беннет заявил: "Эпидемия "Дельты" продолжает распространяться. Эта мутация коронавируса гораздо опаснее предыдущих. Мир постепенно становится "красным".

Инструкции и штрафы

В здании аэропорта все пассажиры и провожающие обязаны носить защитные маски.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при прилете в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Каждый гражданин/резидент Израиля в возрасте старше 16 лет должен заполнить форму выезжающего из страны в течение 24 часов до вылета из Израиля. Форма содержит графу личных данных и заявление о том, что вы не посещаете страны с максимальным уровнем риска. Ссылка для заполнения формы декларации пассажира, покидающего Израиль.

Следует подчеркнуть, что выезд граждан и жителей Израиля в страны с максимальным риском заражения запрещен, за исключением тех, кто имеет разрешение, предусмотренное правилами. Выезд в такие страны без разрешения, предусмотренного правилами, является правонарушением, за которое нарушитель будет оштрафован на 5000 шекелей. Ссылка для отправки запроса на исключительный выезд.

Дополнительные инструкции для выезжающих из страны можно найти на сайте министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Введены штрафы за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения. Выезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей.

Был введен еще один штраф в размере 3500 шекелей для родителей несовершеннолетнего, который по возвращению в Израиль не пройдет тест на коронавирус.

Соблюдение закона должно контролироваться сотрудниками пограничной службы Управления народонаселения и иммиграции, а также сотрудниками полиции.

Действует положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой он обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "красного списка".

Одобрено сокращение времени карантина

Поздно вечером 13 июля кабинет по борьбе с коронавирусом одобрил сокращение времени карантина до семи дней при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус. Второй тест должен быть сделан на седьмой день режима самоизоляции, и только после получения его результата можно будет выйти из карантина.

Решение вступило в силу с 15 июля.

На заседании также обсуждалось предложение министерства здравоохранения о возвращении к "зеленому сертификату" при проведении мероприятий в закрытых помещениях на сто и более лиц. Решение по "зеленому сертификату" отложено, чтобы была возможность подготовиться к этому шагу. В частности, развернуть систему быстрых тестов, которые понадобятся для лиц, не прошедших вакцинацию, и детей.

Вместе с тем кабинет принял решение об усилении контроля за соблюдением карантина и масочного режима. Ответственность за контроль возложена на министерство внутренней безопасности. Радиостанция "Кан Бет" передала, что в МВБ намерены впервые создать подразделение, которое будет отвечать за действия, связанные с осуществлением контроля над соблюдением ограничений, а также координацией действий с другими контролирующими органами.

Будет усилена разъяснительная работа среди населения.

См. также заявление Беннета по поводу борьбы с эпидемией коронавируса (14 июля).

"Знак торжеств"

Премьер-министр Нафтали Беннет, министр экономики и промышленности Орна Барбивай и министр здравоохранения Ницан Горовиц 15 июля согласовали правила "знак торжеств", которые позволят безопасно проводить мероприятия в помещении. Правила сформулированы совместно с представителями владельцев залов торжеств.

Согласно правилам, вход на мероприятия с повышенной вероятностью заражения разрешен вакцинированным, переболевшим и лицам с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Правила были внесены на утверждение комиссии министров по борьбе с коронавирусом путем телефонного голосования и вступили в силу в среду, 21 июля 2021 года.

В рамках "знака торжеств":

- Число участников мероприятия ограничено не будет.

- Ношение маски обязательно, за исключением, например, употребления еды и напитков.

- Контроль за исполнением правил будет усилен.

- Последует разъяснительная кампания.



Мероприятие с повышенной вероятностью заражения:



- Проводится в помещении.

- Более 100 участников.

- Проводится в определенное время.

- Подаются напитки и еда.

- Гости на мероприятии стоят и/ или перемещаются по помещению.



К этой категории относятся свадьбы и торжества, концертные выступления, на которых публика стоит, вечеринки и конференции, подпадающие под описанные выше условия.

Возможные новые карантинные меры

В связи с ростом заболеваемости в стране в воскресенье, 18 июля, глава правительства Нафтали Беннет провел совещание с представителями министерства здравоохранения. В ходе совещания обсуждались меры по снижению темпов заболеваемости коронавирусом.

В минздраве предлагали вернуть "зеленый стандарт" в кинотеатрах, концертных залах, в ресторанах, гостиницах и спортивных комплексах. Минздрав также рекомендовал расширить список стран, по возвращении из которых израильтяне должны находиться в карантине. В настоящий момент в этом списке ОАЭ, Сейшельские Острова, Эквадор, Гватемала, Эфиопия, Боливия, Колумбия, Замбия, Гондурас, Зимбабве, Тунис, Чили, Намибия, Парагвай, Коста-Рика. С ближайшей пятницы, 23 июля, в этот список войдут Великобритания, Кипр, Турция, Грузия, Уганда, Мьянма, Фиджи, Панама, Кабоджа, Кения, Либерия.

Согласно сообщениям СМИ, существует вероятность того, что на карантине придется находиться и туристам, которые возвращаются из Греции, однако это решение пока не принято. Подчеркнем, что речь идет о недельном карантине (при двух отрицательных тестах на коронавирус) для всех возвращающихся, в том числе привитых и переболевших.

В ходе совещания был принят ряд решений, призванных ужесточить контроль над исполнением указаний минздрава. В частности, премьер-министр распорядился подвергать уголовному преследованию инфицированных, нарушающих карантин. Беннет также поручил министерству внутренней безопасности и юридическому советнику правительства уладить юридические аспекты технологических методов отслеживания местоположения людей, обязанных находиться на карантине. Кроме того, на совещании было принято решение усилить контроль над соблюдением ограничений на массовых мероприятиях.