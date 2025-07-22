Исследование показывает, что в больницах многие не моют руки

Ученые из Университета Суррея в Англии провели исследование, установив датчики рядом с туалетами и раковинами в больницах, чтобы отслеживать, насколько тщательно люди соблюдают гигиену рук. Выяснилось, что почти каждый второй посетитель туалета не мыл руки после его использования. По мнению исследователей, необходимо разрабатывать более действенные способы напоминания и мотивации людей к мытью рук, особенно в таких уязвимых местах, как больницы.

Ранее уже предпринимались попытки оценить, насколько тщательно люди моют руки в больницах и других учреждениях, но эти исследования часто давали неполную картину. Некоторые из них основывались на самоотчетах участников, что могло привести к искажению данных – люди склонны преувеличивать свои гигиенические привычки. Чтобы получить более объективные результаты, ученые применили иной подход: они установили датчики на трубах унитазов и раковин, которые могли точно и незаметно фиксировать моменты их использования. Датчики измеряли температуру в трубах и окружающей среде, и резкие перепады температуры сигнализировали о подаче холодной или горячей воды, что указывало на использование сантехники.

Для проведения эксперимента исследователи объединились с больницей Биспебьерг в Дании и запустили проект с символичным названием "СМЫВАЙ. МОЙ. ЗАЩИЩАЙ". В течение 19 недель они наблюдали за поведением посетителей в двух общественных туалетах больницы, зафиксировав более 2600 смывов. Оказалось, что почти в 44% случаев люди не мыли руки после посещения туалета. В некоторые недели этот показатель превышал 60%. Нарушения чаще происходили в начале и конце дня, а также во время обеда.

Низкий уровень соблюдения правил мытья рук может способствовать непреднамеренному распространению опасных инфекций среди уязвимых групп, включая лекарственно-устойчивые супербактерии, которые передаются от врачей, пациентов и посетителей. Некоторые исследования показывают, что такие меры, как установка заметных предупреждающих знаков, способны временно повысить частоту мытья рук в больницах. Однако учитывая результаты данного исследования, становится очевидно, что для устойчивого улучшения гигиены рук потребуется значительно больше усилий.