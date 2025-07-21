Хирурги реанимировали "мертвое" сердце в ходе трансплантации органа ребенку

Хирурги из Университета Дьюка оживили сердце, которое не подавало признаков жизни более пяти минут, прямо на операционном столе. Позже этот орган успешно пересадили трехмесячному младенцу, что спасло ему жизнь. Согласно краткому отчету, у ребенка с пересаженным сердцем в возрасте шести месяцев сохранялась нормальная работа органа, и признаков отторжения не наблюдалось.

С разрешения семьи донора хирурги смогли оживить маленькое донорское сердце прямо на операционном столе с помощью специального оборудования – оксигенатора, центробежного насоса и резервуара для сбора выбрасываемой крови. Поскольку стандартные устройства для поддержания органов вне тела слишком громоздкие для детских сердец, эту систему пришлось разработать индивидуально.

Однако такая практика вызывает этические споры. Критики считают, что если оживлять сердце прямо в теле донора, это ставит под сомнение само понятие сердечно-сосудистой смерти. В то же время сторонники реанимации органов вне тела, например хирурги из Университета Дьюка, уверены, что такой подход снижает этические риски. Они также отмечают, что использование органов после остановки кровообращения может увеличить число доступных доноров до 30%. Однако другая команда хирургов из Университета Вандербильта предлагает альтернативный метод, который позволяет избежать главных этических проблем.

Их метод не направлен на немедленное оживление донорских сердец, а предполагает их сохранение. В недавнем кратком отчете команда сообщила, что с помощью зажима аорты и промывания специальным консервирующим раствором им удалось успешно извлечь три донорских сердца для пересадки. Перекрыв кровоток в сердце, исследователи отделили свою работу от мозга донора, что помогает избежать этических вопросов, связанных с реанимацией. Первичные операции показали отличные результаты – все три сердца успешно пересажены и функционируют нормально.