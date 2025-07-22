Работникам сферы здравоохранения нужна четырехдневная неделя. Новое исследование

Пандемия COVID-19 радикально изменила привычные подходы к труду: удаленная работа стала необходимостью во время локдаунов. Вместе с тем кризис выявил массовое выгорание и снижение мотивации среди работников в разных странах. В ответ на это некоторые компании начали внедрять сокращенную рабочую неделю с сохранением полного оклада. Программы вроде "4-дневная рабочая неделя Global" стремятся адаптировать формат труда к новым реалиям, учитывая интересы как работников, так и работодателей.

Новое исследование Бостонского колледжа показало, что четырехдневная рабочая неделя без уменьшения зарплаты способствует улучшению здоровья сотрудников, а также повышает их продуктивность и удовлетворенность работой. В рамках исследования были проанализированы данные 2896 сотрудников из 141 компании по всему миру за шестимесячный период, чтобы изучить влияние такого графика на физическое и психоэмоциональное состояние людей.

Команда исследователей выяснила, что самые заметные положительные изменения наблюдались у сотрудников, чье рабочее время сократилось на восемь и более часов в неделю. Они сообщили о снижении умственного напряжения и улучшении физического самочувствия. Даже при меньших сокращениях рабочего времени участники отмечали позитивный эффект. В исследовании участвовали сотрудники из США, Австралии, Канады, Ирландии, Новой Зеландии и Великобритании. Ученые оценивали, как переход на четырехдневную рабочую неделю влияет на уровень выгорания, усталости, качество сна и производительность.

Результаты сравнивались с контрольной группой из 12 компаний, сохранивших стандартный пятидневный график. Выяснилось, что сотрудники, работавшие четыре дня в неделю, в среднем демонстрировали более высокий уровень как физического, так и психического благополучия по сравнению с теми, кто продолжал работать по обычному расписанию. Похожее исследование проводилось в Великобритании в 2022 году: тогда в полугодовом эксперименте по оценке эффективности четырёхдневной рабочей недели приняли участие более 3300 сотрудников из 73 компаний.

Результаты показали, что сокращение рабочего времени не снизило производительность труда. Напротив, в некоторых случаях она даже улучшилась. Так, 46% руководителей сообщили, что производительность осталась на прежнем уровне, а 34% отметили ее незначительный рост. Авторы свежего исследования также указали на ряд методологических ограничений. В частности, участие компаний было добровольным, и большинство из них представляли собой небольшие организации из англоязычных стран.