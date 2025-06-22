x
22 июня 2025
|
последняя новость: 19:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 июня 2025
|
22 июня 2025
|
последняя новость: 19:52
22 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Больница "Ихилов" открыла "домашнюю госпитализацию" при кардиологическом и хирургическом отделениях

время публикации: 22 июня 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 19:27
"Ихилов" открыла "домашнюю госпитализацию" при кардиологическом и хирургическом отделениях
Yossi Aloni/Flash90

Больница "Ихилов" впервые вводит "домашнюю госпитализацию" пациентов кардиологического и хирургического отделения.

После острого периода или после операции больные будут находиться в домашней обстановке под наблюдением медицинских бригад больницы. Этот формат лечения включает расширенный мониторинг состояния пациента, визиты врачей и медсестер на дом, а также проведение необходимых процедур и анализов.

В больнице "Ихилов" подчеркивают: новая услуга кардинально отличается от ухода на дому, который практикуется в Израиле и ошибочно называется "домашней госпитализацией", поскольку этот процесс не адаптирован для пациентов, нуждающихся в госпитализации. В "Ихилове" пациенты, находясь в комфортных домашних условиях, смогут получить медицинскую помощь в полном объеме.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 26 августа 2024

Исследование "Шибы": домашняя госпитализация эффективнее, чем пребывание в больнице