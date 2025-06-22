Больница "Ихилов" открыла "домашнюю госпитализацию" при кардиологическом и хирургическом отделениях

Больница "Ихилов" впервые вводит "домашнюю госпитализацию" пациентов кардиологического и хирургического отделения.

После острого периода или после операции больные будут находиться в домашней обстановке под наблюдением медицинских бригад больницы. Этот формат лечения включает расширенный мониторинг состояния пациента, визиты врачей и медсестер на дом, а также проведение необходимых процедур и анализов.

В больнице "Ихилов" подчеркивают: новая услуга кардинально отличается от ухода на дому, который практикуется в Израиле и ошибочно называется "домашней госпитализацией", поскольку этот процесс не адаптирован для пациентов, нуждающихся в госпитализации. В "Ихилове" пациенты, находясь в комфортных домашних условиях, смогут получить медицинскую помощь в полном объеме.