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Десятый день войны: статистика МАДА – 24 погибших, 16 в тяжелом состоянии

Война с Ираном
Мада
время публикации: 22 июня 2025 г., 18:52 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 18:52
Десятый день войны: статистика МАДА – 24 погибших, 16 в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

С началом операции "Народ как лев" и с объявлением чрезвычайного положения в тылу служба скорой помощи "Маген Давид Адом" подняла уровень готовности до наивысшего.

Все машины скорой помощи, реанимационные автомобили, мобильные отделения интенсивной терапии, мотоциклы и автомобили экстренного реагирования были укомплектованы полностью, все 35 тысяч сотрудников и волонтеров МАДА подготовились к выездам и оказанию помощи.

По состоянию на воскресенье, 22 июня, бригады и волонтеры МАДА выезжали для оказания помощи на множество мест происшествий к 1213 пострадавших, в том числе 24 погибших, 16 в тяжелом состоянии, 27 в состоянии средней степени тяжести, 682 с легкими травмами, 207 пострадавших от тяжелого нервного шока. 257 пострадавших получили лечение на месте без необходимости эвакуации в больницу.

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