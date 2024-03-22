Опубликовано имя одного из подозреваемых в имплантации пациенткам яйцеклеток с гемофилией

Разрешено к публикации имя одного из подозреваемых в имплантации женщинам недоброкачественных донорских яйцеклеток: это эксперт в области репродуктивной медицины профессор Давид Бидер. Имя второго подозреваемого пока запрещено к публикации.

Напомним, министерство здравоохранения подало жалобу в полицию в связи с тем, что привезенные в Израиль из Грузии донорские яйцеклетки оказались взяты у женщин, страдающих гемофилией (нарушением свертываемости крови, генетическим заболеванием, передающимся по наследству).

Яйцеклетки были имплантированы семи женщинам, проходящим процедуру экстракорпорального оплодотворения. У одной из женщин родился ребенок, страдающий гемофилией, еще одна женщина перенесла выкидыш на позднем сроке беременности.

Сообщается, что расследование было начато министерством здравоохранения около года назад после получения жалоб от нескольких пострадавших. Два месяца назад расследование было переведено в отдел по борьбе с мошенничеством Тель-авивского округа.

В ходе рассмотрения вопроса о продлении содержания подозреваемых под стражей полиция представила данные о том, что грузинская клиника, являющаяся поставщиком яйцеклеток, продолжает работать в обычном режиме, несмотря на скандал.

Согласно подозрениям, яйцеклетки были извлечены в Грузии у женщин, страдающих гемофилией. В полиции также подозревают, что задержанные могли знать о том, что доноры яйцеклеток страдают генетическим заболеванием.