Эпидемия коронавируса в Израиле: менее 14 тысяч зараженных, карантинные меры постепенно отменяются

В воскресенье, 22 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 21 мая невозможно, так как утром-днем в субботу отчет не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4121326 случаев заражения коронавирусом (около 15 тыс. за неделю; на 9% меньше, чем за позапрошлую неделю).

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

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За последние сутки проведены 13679 тестов. В 10% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 13927 человек (-967 за неделю).

10827 заболевших COVID-19 умерли (+79 за неделю).

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289 заболевших в больницах (-49 за неделю; 2,1% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

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Состояние 101 пациентов (-10 за неделю; 0,7% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 44 (-7) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,97.

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Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 87% тяжелобольных старше 60 лет.

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Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 13/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 7/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 4/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 14, привитых давно (более полугода) – 5, полностью привитых – 54. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

Вакцинация

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По данным минздрава Израиля на 22 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6708875 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6139178 человек (66% населения страны). 4492376 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 809379 человек (9% населения страны).

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В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

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Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

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Отмена карантинных мер

Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

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Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:

- больницы, поликлиники и аптеки;

- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;

- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);

- международные авиарейсы (отменяется с 24 мая);

- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

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Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.

С 21 мая отменена процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменено требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.

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При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.