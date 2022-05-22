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Здоровье

Минздрав: подозрение на второй случай заболевания оспой обезьян в Израиле

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Минздрав: подозрение на второй случай заболевания оспой обезьян в Израиле
Miriam Alster/FLASH90

Утром в воскресенье, 22 мая, министерство здравоохранения Израиля сообщило о подозрении на второй случай заболевания оспой обезьян в стране.

Пациент – 32-летний корабельный плотник индийского происхождения, работавший на корабле, пришвартованном в порту Ашдод – доставлен в больницу "Барзилай" в Ашкелоне. Диагноз уточняется.

Ранее сообщалось о первом подтвержденном случае заболевания в Израиле оспой обезьян. Пациент – 30-летний мужчина, недавно вернувшийся домой из поездки в одну из стран Западной Европы. Его состояние оценивается врачами как легкое.

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Возбудитель оспы обезьян – вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека. Исследования показали, что вирус оспы обезьян в антигенном отношении более сходен с вирусом натуральной оспы, нежели с вирусами вакцины и коровьей оспы. Хорошо растет и размножается в оболочке куриных эмбрионов. Источником инфекции являются обезьяны, но были случаи, когда инфекция передавалась от человека. В основном это заболевание диагностируют у больных в возрасте до 16 лет.

Клиническая картина: "Инкубационный период длится от 7 до 19 дней. Начинается заболевание остро, внезапно, с повышения температуры тела, головных и мышечных болей, также вполне возможны головокружение, тошнота, рвота. Последующая динамика болезни сходна с симптоматикой натуральной оспы, чаще легкой и среднетяжелой формы. Главным отличием оспы обезьян от оспы человека является наличие почти у 90% больных лимфаденита. На 3-4-й день болезни появляется сыпь, сначала на лице, затем на руках, потом охватывает туловище. Она начинается с появления пятна диаметром около 6-10 мм, затем на этом месте образуется папула, которая впоследствии превращается в везикулу (пузырек, заполненный прозрачным содержимым), затем образуется корочка, после которой остается рубец. Состояние больного в это время резко ухудшается, появляется тахикардия, дыхание, снижается артериальное давление, потом состояние больного постепенно улучшается. Также могут наблюдаться и лёгкие формы болезни, при которых общее состояние остаётся нормальным. Общая длительность заболевания 2-3 недели".

Обычно заболевание протекает доброкачественно, летальный исход наблюдается у 10% больных, в основном невакцинированных. Возможны осложнения: энцефалит, менингоэнцефалит, пневмония, сепсис.

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// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 21 Мая 2022
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Минздрав: подозрение на первый случай оспы обезьян в Израиле
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