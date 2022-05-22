Коронавирус в мире: более 527 млн заразились, 6,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 22 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6299913 (+1011 за сутки), более 527 млн заразились, около 24 млн инфицированы в настоящее время, более 497 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1028902 умерших
Бразилия – 665657
Индия – 524413 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 378270 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324617
Перу – 213098
Великобритания – 177977
Италия – 165918
Индонезия – 156519
Франция – 147780
Иран – 141271
Колумбия – 139833
Германия – 138709
Аргентина – 128776
Польша – 116268
Украина – 108497
Испания – 105947
ЮАР – 100931
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6298
Бразилия – 3090
Польша – 3078
США – 3075
Аргентина – 2801
Италия – 2752
Колумбия – 2694
Великобритания – 2596
Россия – 2590
Украина – 2509
Мексика – 2469
Испания – 2264
Франция – 2255
ЮАР – 1662
Германия – 1646
Иран – 1642
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 85 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 31 млн
Франции – 29 млн
Германии – 26 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 18 млн
Италии – 17 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4120622 заражений, 10827 заболевших умерли. Относительная смертность: 1161 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.