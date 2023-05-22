Исследование Еврейского университета приближает появление лекарства от аутизма

Исследователи Еврейского университета проследили взаимосвязь между уровнем оксида азота в мозге и аутизмом. Они уверены, что их исследование приблизит появление лекарства для смягчения или устранения симптомов аутистического спектра.

Результаты исследования, которое проводилось под руководством доктора Хайтама Амаля в Школе фармацевтики при медицинском факультете, 22 мая были опубликованы в рецензируемом научном журнале Advanced Science. Исследователи экспериментально доказали, что повышение уровня оксида азота в мозге приводит к увеличению тяжести симптомов аутизма. И, наоборот, при контролируемом снижении оксида азота в мозге лабораторных животных с генетической мутацией, вызывающей аутизм у людей, уменьшаются индикаторы аутистического поведения.

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Выводы ученых были сделаны на основе экспериментов на лабораторных животных с различными видами аутизма, относящимися к низкофункциональным. В ходе эксперимента уделялось внимание различным проявлениям аутизма: социальному взаимодействию, повторяющемуся поведению, гиперактивности, отсутствию интереса к новым предметам, тревожности. Кроме того, были исследованы стволовые клетки и клинические образцы крови детей с низкофункциональным аутизмом.

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В своем отчете исследователи пишут, что ингибирование процесса выработки оксида азота в нейронных клетках головного мозга у лабораторных животных приводит к уменьшению симптомов аутизма. Животные, на которых проводился эксперимент, становились более "социальными", в их поведении уменьшался "стимминг", они начинали проявлять интерес к новым объектам, у них также понижался уровень тревожности.