Исследователи: стресс может вызвать рак кишечника у молодых людей

Недавнее исследование указывает на высокую вероятность связи между уровнем стресса и диагностированием рака кишечника у молодых людей, пишет Daily Mail.

Сегодня существует множество гипотез относительно факторов, которые влияют на развитие рака толстой кишки среди молодых людей, но это исследование подтверждает версию о том, что длительный стресс является важным фактором, провоцирующим заболевание. Ученые полагают, что именно сочетание психического стресса и биологических изменений, происходящих в пищеварительной системе, создают благоприятную почву для развития заболевания. Эксперимент показал что у мышей, подверженных высокому уровню стресса, наблюдалось изменение микробиома – бактерий, живущих в кишечнике, что впоследствии приводило к развитию злокачественных опухолей в толстой кишке.

Доктор Эстер Тахубер, директор отделения опухолей желудочно-кишечной системы в больнице "Асута" Рамат а-Хаяль, ссылаясь на исследование, сказала, что и в западном мире, и в Израиле наблюдается рост заболеваемости раком толстой кишки среди молодого населения.

Врач подчеркнула, что наиболее эффективным инструментом профилактики рака толстой кишки является ранняя диагностика. "Согласно рекомендациям в Израиле, скрининговые исследования на рак толстой кишки должны начинаться для населения, не относящегося к группе высокого риска, с 50-летнего возраста", – добавила Тахубер.