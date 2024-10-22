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Здоровье

Соединение растительного происхождения может помочь в борьбе с лекарственно-устойчивым туберкулезом

время публикации: 22 октября 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 11:39
Сангвинария может бороться со штаммом туберкулеза, который устойчив к лекарствам
Wikipedia.org. Фото: Liriodendron

Недавнее исследование показало, что сангвинария – растение, произрастающее в Северной Америке, может бороться со штаммом туберкулеза, который устойчив к лекарствам.

Туберкулез занимает второе место по смертности среди инфекционных заболеваний во всем мире и, что самое опасное, развивает устойчивость ко многим антибиотикам, ранее применявшимся для его лечения.

В естественной среде сангвинария токсична для человека, поэтому группа исследователей Университета Британской Колумбии пыталась найти способ, который поможет снизить токсичность растения и увеличить его эффективность в борьбе с бактериями туберкулеза. В результате было создано 35 новых производных, два из которых – BPD9 и BPD6 – продемонстрировали более 90% ингибирования 8 различных форм Mycobacterium tuberculosis, 3 из которых были особенно вирулентными, а 5 – устойчивыми к существующим препаратам.

Потребовалось всего восемь дней, чтобы значительно сократить количество штаммов туберкулеза у мышей, получавших лечение BPD9. Тем не менее, группа исследователей заявила, что необходимо провести дополнительную работу по снижению токсичности соединений и провести дополнительные испытания на лекарственно-устойчивых штаммах бактерий, вызывающих туберкулез.

Здоровье
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