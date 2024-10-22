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Здоровье

Израильский медицинский стартап OneStep мобилизовал 36 миллионов долларов

время публикации: 22 октября 2024 г., 22:35 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 22:35
Израильский медицинский стартап OneStep мобилизовал 36 миллионов долларов
AP Photo/Mark Schiefelbein

Израильская стартап-компания OneStep, разрабатывающая ИИ-технологию анализа движений и ходьбы для медицинских нужд, сообщила о проведении второго раунда мобилизации капитала.

OneStep получила от инвесторов 36 миллионов долларов в дополнение к 12 миллионам долларов, мобилизованным в первом раунде.

Разрабатываемый OneStep продукт уже был одобрен к использованию американским Федеральным агентством по надзору за продуктами питания и медикаментами (FDA), и используется в больницах, клиниках физиотерапии, реабилитационных центрах.

Платформа позволяет замерять 40 различных параметров движения пациента в естественной ситуации, а не в медицинском кабинете, отслеживать изменения (ухудшения, улучшения) в зависимости от времени суток, уровня боли и т.д.

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