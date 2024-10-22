Израильский медицинский стартап OneStep мобилизовал 36 миллионов долларов

Израильская стартап-компания OneStep, разрабатывающая ИИ-технологию анализа движений и ходьбы для медицинских нужд, сообщила о проведении второго раунда мобилизации капитала.

OneStep получила от инвесторов 36 миллионов долларов в дополнение к 12 миллионам долларов, мобилизованным в первом раунде.

Разрабатываемый OneStep продукт уже был одобрен к использованию американским Федеральным агентством по надзору за продуктами питания и медикаментами (FDA), и используется в больницах, клиниках физиотерапии, реабилитационных центрах.

Платформа позволяет замерять 40 различных параметров движения пациента в естественной ситуации, а не в медицинском кабинете, отслеживать изменения (ухудшения, улучшения) в зависимости от времени суток, уровня боли и т.д.