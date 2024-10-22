Минздрав рекомендует не купаться на пляже "Лидо" в Ашдоде. Еще одна угроза: шторм

Министерство здравоохранения Израиля рекомендует воздержаться от купания в районе пляжа "Лидо" в Ашдоде. Причина: аномальные результаты анализа качества морской воды на наличие бактерий.

Позже будут проведены дополнительные анализы качества воды.

Как правило, минздрав в течение нескольких дней отменяется подобные распоряжения, если новые пробы не дают негативных результатов.

Отметим, что купание в Средиземном море сегодня очень опасно из-за шторма – высота волн достигает 3,5 м.