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Минздрав рекомендует не купаться на пляже "Лидо" в Ашдоде. Еще одна угроза: шторм

время публикации: 22 октября 2024 г., 14:27 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 14:27
Минздрав рекомендует не купаться на пляже "Лидо" в Ашдоде. Еще одна угроза: шторм
Ben Kelmer/Flash90

Министерство здравоохранения Израиля рекомендует воздержаться от купания в районе пляжа "Лидо" в Ашдоде. Причина: аномальные результаты анализа качества морской воды на наличие бактерий.

Позже будут проведены дополнительные анализы качества воды.

Как правило, минздрав в течение нескольких дней отменяется подобные распоряжения, если новые пробы не дают негативных результатов.

Отметим, что купание в Средиземном море сегодня очень опасно из-за шторма – высота волн достигает 3,5 м.

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