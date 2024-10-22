Минздрав рекомендует не купаться на пляже "Лидо" в Ашдоде. Еще одна угроза: шторм
время публикации: 22 октября 2024 г., 14:27 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 14:27
Министерство здравоохранения Израиля рекомендует воздержаться от купания в районе пляжа "Лидо" в Ашдоде. Причина: аномальные результаты анализа качества морской воды на наличие бактерий.
Позже будут проведены дополнительные анализы качества воды.
Как правило, минздрав в течение нескольких дней отменяется подобные распоряжения, если новые пробы не дают негативных результатов.
Отметим, что купание в Средиземном море сегодня очень опасно из-за шторма – высота волн достигает 3,5 м.