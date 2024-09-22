Какие финансовые права скрыты от пациентов больничных касс

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Как получить деньги по страховке "Битуах сиуди" на случай длительного ухода, оформленной через больничную кассу? Мы собрали для вас актуальную на данный момент информацию.

За последний год произошли серьезные изменения в полисах "Битуах сиуди" для членов больничных касс. Одно критическое изменение произошло в начале 2024 года, и оно коснулось членов больничной кассы "Маккаби", которые были переведены из страховой компании "Феникс" в компанию "Менора". Рассмотрим пример: 86-летняя Елена, член больничной кассы "Маккаби", страдает сердечной недостаточностью, заболеванием почек, головокружениями и частыми падениями, гипертонией. Около 3 лет у нее есть 17 часов помощи метапелет от Битуах леуми из-за необходимости помощи при одевании, купании и замене подгузников. Елена также ежемесячно получает подгузники от Битуах леуми. У нее уже много лет есть "Битуах сиуди", оформленная через больничную кассу "Маккаби", и она оплачивает полис в составе членских взносов в больничную кассу. Как известно, этот полис на сегодняшний день дает право на получение значительных денежных средств, примерно от 3000 до 6300 шекелей в месяц в течение 5 лет при наступлении страхового случая (состояния "сиуди") – ограничения как минимум в 3 ежедневных действиях: одевании, купании, вставании с кровати/стула, передвижении, контроле за недержанием, а также в еде и питье. Елена обратилась в компанию "Феникс" в конце 2023 года с просьбой получать деньги, но ее иск был отклонен даже без проверки "Фениксом" – по утверждению, что "страховка перешла в Менору". Что делать в этой ситуации? Ведь "Манора", со своей стороны, начала страховать только в 2024-м году, а Елена стала нуждаться в уходе много лет назад, поэтому "Менора" также не одобрила выплату Елене на том основании, что ее случай "относится к Фениксу". Елена обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар. Был подан судебный иск против "Феникса" в соответствии с правилами страхового надзора, имеющими отношение к вопросу страхования и юридической защиты. А после посреднического процесса, проведенного Меирой Зоар по соглашению с "Фениксом", был подписан договор. Елена получила ретроактивную выплату около 85 000 шекелей и в дальнейшем полные выплаты в размере около 5 209 шекелей до окончания 5 лет страхового покрытия.

Ожидается, что для застрахованных через больничную кассу "Клалит" также произойдет критическое изменение. Страховая компания "Арэль" уже много лет занимается страхованием членов "Клалит", и до сегодняшнего дня здесь наблюдается впечатляющая стабильность. Однако кардинальные изменения произойдут в конце года, "Арель" недавно объявила, что начиная с 2025 года она больше не будет осуществлять страхование на случай длительного ухода для членов больничной кассы "Клалит". И на данный момент пока не найден ни один другой страховщик, который был бы открыт для участия в тендере, и который хотел бы заменить "Арель" в страховании на случай длительного ухода. Если это так, то полис "Битуах сиуди" может автоматически отмениться с 2025 года. Однако в то же время членам больничной кассы "Клалит", застрахованным на случай потребности в уходе, до сих пор открыта возможность подать иск на получение выплаты по "Битуах сиуди", поэтому срочности пока нет. Но в этом вопросе необходимо быть начеку и знать о своих финансовых правах, а также иметь профессиональные юридические знания о правильном способе получения выплат.

Евгений, 78 лет, болен Паркинсоном, страдает тремором рук и ног, а также болями в пояснице, тяжелыми грыжами поясничных дисков, сахарным диабетом с нарушениями зрения, головокружением, неустойчивостью при ходьбе, повторяющимися падениями, гипертонией, повышенным содержанием жиров в крови, недержанием мочи. Евгений получает 21 час ухода от Битуах Леуми из-за ограничений в одевании и мытье нижней части тела, передвижении и необходимости помощи при вставании. Он член больничной кассы "Клалит" и обратился в адвокатский офис Меиры Зоар за юридической помощью после того, как страховая компания "Арель" долго затягивала рассмотрение его иска (прошел почти год, пока он получил ответ). И которая, в конце концов, еще и отклонила его иск на том основании, что ее проверяющий установил, что Евгений отвечал только 2 критериям из 6, обозначенных в полисе: проблемы с одеванием и купанием. Изучив материалы, адвокат пришла к выводу, что Евгения лишили зачетного балла по показателю "Контроль недержания", и это несмотря на то, что врач "Арель" установил, что Евгений пользуется подгузниками и страдает подтеканием мочи. В результате, был подан судебный иск против "Ареля", после чего "Арель" сообщил, что у Евгения также есть старый частный полис страхования на случай длительного ухода, о котором он забыл, датируемый 1990-ми годами и тоже в компании "Арель", и он имеет право на дополнительную ежемесячную компенсацию в размере около 6800 шекелей. После посреднического процесса, в ходе которого страховой компании были предоставлены все документы, имеющие отношение к правам Евгения, он смог получить сумму в 135 000 шекелей ретроактивно по двум полисам, а также совокупную ежемесячную сумму по двум полисам около 12 000 шекелей еще на 4 года, без проверок и требований со стороны страховой компании.

Важно отметить: страховые компании не любят производить ретроактивные выплаты, но в большинстве случаев они должны платить согласно документам, имеющим отношение к правовому полю страхования на случай длительного ухода. Страховые компании пользуются тем фактом, что фирмы, не являющиеся адвокатами (например компании, занимающиеся защитой прав), не имеют возможности подать иск о ретроактивной выплате, и страховая компания одобряет иск о выплате только за последующий период. А если застрахованный долго не проживет, деньги останутся у страховой компании. Так случилось с 92 -летним Юрием, членом больничной кассы "Маккаби", страдающим деменцией, сердечной недостаточностью и диабетом. Юрий получил одобрение от "Феникса" на выплату примерно 5209 шекелей на 5 лет вперед, однако соответствующие материалы по его делу показывают, что он имеет право на ретроактивную выплату как минимум за 3 года – назад, а не вперед!!! Юрий подал иск через адвокатский офис Меиры Зоар, и страховая компания была вынуждена выплатить еще 135 000 шекелей в качестве компромисса за ретроактивный период.

Адвокатский офис Меиры Зоар на протяжение многих лет работает с русскоязычными израильтянами по всей стране и представляет их интересы в исках против страховых компаний, умея обеспечить правильную юридическую помощь застрахованному максимально безопасно, быстро и эффективно.

Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по "Битуах сиуди". Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом. Благодаря репутации офиса, и после того, как было получено положительное решение Центрального районного суда на поданный коллективный иск в области страхования долгосрочного ухода против 4 крупнейших страховых компаний Израиля, адвокатскому офису Меиры Зоар удается добиться отличных результатов для клиента.

О предмете коллективного иска и других успехах адвокатского офиса Меиры Зоар можно прочитать на сайте.

Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники компании работают по всему Израилю – от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.

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