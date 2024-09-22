Номера центров психологической устойчивости и эмоциональной поддержки
В связи с эскалацией ситуации в сфере безопасности министерство здравоохранения напоминает: в нашей стране действуют центры психологической устойчивости, неотложной психологической помощи и эмоциональной поддержки для всех нуждающихся.
Вся информация министерства здравоохранения о войне "Железные мечи", включая статистику погибших и пострадавших, публикуется на специальном информационном портале минздрава (иврит). В нижней части страницы для вашего удобства есть карта с координатами и телефонами центров экстренной помощи по городам.
Центры психологической устойчивости (Западная и Восточная Галилея):
Иврит – 04-6900603
Арабский – 04-7702649
Русский – 04-7702650
Английский – 04-7702651
Центр психологической поддержки ассоциации "Эран" – 1201
Телефон терапевтического центра национальной устойчивости – *5486
Центр действует с воскресенья по четверг включительно с 08:00 до 20:00
Центры психологической помощи при больничных кассах:
"Меухедет" – *3833
"Леумит" – *507
"Маккаби" – *3555
"Клалит" – *8703
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Профессор Иль Фрухтер, психиатр, председатель Национального посттравматического совета