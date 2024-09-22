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Номера центров психологической устойчивости и эмоциональной поддержки

время публикации: 22 сентября 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 11:39
Номера центров психологической устойчивости и эмоциональной поддержки
Пресс-служба минздрава Израиля

В связи с эскалацией ситуации в сфере безопасности министерство здравоохранения напоминает: в нашей стране действуют центры психологической устойчивости, неотложной психологической помощи и эмоциональной поддержки для всех нуждающихся.

Вся информация министерства здравоохранения о войне "Железные мечи", включая статистику погибших и пострадавших, публикуется на специальном информационном портале минздрава (иврит). В нижней части страницы для вашего удобства есть карта с координатами и телефонами центров экстренной помощи по городам.

Центры психологической устойчивости (Западная и Восточная Галилея):

Иврит – 04-6900603

Арабский – 04-7702649

Русский – 04-7702650

Английский – 04-7702651

Центр психологической поддержки ассоциации "Эран" – 1201

Телефон терапевтического центра национальной устойчивости – *5486

Центр действует с воскресенья по четверг включительно с 08:00 до 20:00

Центры психологической помощи при больничных кассах:

"Меухедет" – *3833

"Леумит" – *507

"Маккаби" – *3555

"Клалит" – *8703

Как бороться с тревогой: информационный видеоролик минздрава (на русском языке)

Профессор Иль Фрухтер, психиатр, председатель Национального посттравматического совета

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