Украина: за сутки выявлено более 7300 заразившихся коронавирусом, 275 больных COVID-19 умерли
23 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 94184 человек (+275 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3630391 (+7312 за сутки).
3393420 (+16521 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,4 млн украинцев (34%). Вторую дозу получили 13,1 млн украинцев (31%). Третью, "бустерную", дозу получили 325 человек.
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