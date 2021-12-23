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NEWSru.co.il :: Здоровье23 декабря 2021 г., 08:36

Украина: за сутки выявлено более 7300 заразившихся коронавирусом, 275 больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Растет заболеваемость в Украине: за сутки выявлено более 7300 заразившихся коронавирусом, 275 больных COVID-19 умерли

23 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 94184 человек (+275 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся:  3630391 (+7312 за сутки).

3393420 (+16521 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,4 млн украинцев (34%). Вторую дозу получили 13,1 млн украинцев (31%). Третью, "бустерную", дозу получили 325 человек.

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