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NEWSru.co.il :: Здоровье23 декабря 2021 г., 06:59

Коронавирус в мире: 277,5 млн заразились, около 5,4 млн умерли. Статистика по странам

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Коронавирус в мире: 277,5 млн заразились, около 5,4 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 23 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5393374 человек (+8041 за сутки), около 277,5 млн заразились, более 23,5 млн инфицированы в настоящее время, более 248 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):


США – 833029 умерших
Бразилия – 618128
Индия – 478468
Россия – 300269 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 298359
Перу – 202375
Великобритания – 147573
Индонезия – 144034
Италия – 136077
Иран – 131211
Колумбия – 129586
Франция – 122116
Аргентина – 116964
Германия – 110234
Украина – 93909
Польша – 92829
ЮАР – 90587
Испания – 88937
Турция – 80957
Румыния – 58382
Филиппины – 50916
Чили – 38900
Венгрия – 38167
Чехия – 35494
Эквадор – 33624
Малайзия – 31221
Болгария – 30359
Канада – 30113
Вьетнам – 30251
Пакистан – 28894
Бангладеш – 28052
Бельгия – 27992
Тунис – 25491
Ирак – 24095
Таиланд – 21501
Египет – 21500
Нидерланды – 20581
Греция – 20126

В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6015
Болгария – 4418
Венгрия – 3966
Чехия – 3305
Румыния – 3065
Бразилия – 2878
Аргентина – 2553
Колумбия – 2507
США – 2495
Польша – 2457
Бельгия – 2400
Мексика – 2279
Италия – 2256
Украина – 2166
Великобритания – 2157
Тунис – 2124
Россия – 2056
Чили – 2010
Греция – 1945
Испания – 1901
Эквадор – 1864
Франция – 1865
Иран – 1533
ЮАР – 1500
Германия – 1310
Нидерланды – 1197


Больше всего заразившихся выявлено в США: более 52 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 11 млн в Великобритании. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции. Более 8 млн во Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии. Более 3 млн в Мексике, Украине, Польше, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Иордании, Греции.

Коронавирус был выявлен у 1358379 израильтян, 8235 из них умерли. Относительная смертность: 883 на 1 млн (87-е место в мире).

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