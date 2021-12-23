Коронавирус в мире: 277,5 млн заразились, около 5,4 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 23 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5393374 человек (+8041 за сутки), около 277,5 млн заразились, более 23,5 млн инфицированы в настоящее время, более 248 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 833029 умерших

Бразилия – 618128

Индия – 478468

Россия – 300269 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 298359

Перу – 202375

Великобритания – 147573

Индонезия – 144034

Италия – 136077

Иран – 131211

Колумбия – 129586

Франция – 122116

Аргентина – 116964

Германия – 110234

Украина – 93909

Польша – 92829

ЮАР – 90587

Испания – 88937

Турция – 80957

Румыния – 58382

Филиппины – 50916

Чили – 38900

Венгрия – 38167

Чехия – 35494

Эквадор – 33624

Малайзия – 31221

Болгария – 30359

Канада – 30113

Вьетнам – 30251

Пакистан – 28894

Бангладеш – 28052

Бельгия – 27992

Тунис – 25491

Ирак – 24095

Таиланд – 21501

Египет – 21500

Нидерланды – 20581

Греция – 20126



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6015

Болгария – 4418

Венгрия – 3966

Чехия – 3305

Румыния – 3065

Бразилия – 2878

Аргентина – 2553

Колумбия – 2507

США – 2495

Польша – 2457

Бельгия – 2400

Мексика – 2279

Италия – 2256

Украина – 2166

Великобритания – 2157

Тунис – 2124

Россия – 2056

Чили – 2010

Греция – 1945

Испания – 1901

Эквадор – 1864

Франция – 1865

Иран – 1533

ЮАР – 1500

Германия – 1310

Нидерланды – 1197



Коронавирус был выявлен у 1358379 израильтян, 8235 из них умерли. Относительная смертность: 883 на 1 млн (87-е место в мире).