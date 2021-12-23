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NEWSru.co.il :: Здоровье23 декабря 2021 г., 19:47

Великобритания: риск госпитализации при "омикроне" на две трети ниже, чем при "дельте"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Великобритания: риск госпитализации при "омикроне" на две трети ниже, чем при "дельте"

В четверг, 23 декабря, агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) опубликовало результаты очередного исследования, посвященного штамму "омикрон".

В отчете говорится, что риск тяжелого протекания болезни и госпитализации при "омикроне" на 50-70% ниже, чем при заражении вариантом "дельта", на 45% меньше вероятность обращения больного в отделения неотложной помощи.

Издание Reuters отмечает, что результаты этого исследования подтверждают выводы, исследователей из Имперского колледжа Лондона и Эдинбургского университета о том, что болезнь, вызванная новым штаммом, протекает менее тяжело, но при этом вызывает резкое снижение защиты организма уже через 10 дней после бустерной дозы.


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