Великобритания: риск госпитализации при "омикроне" на две трети ниже, чем при "дельте"

В четверг, 23 декабря, агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) опубликовало результаты очередного исследования, посвященного штамму "омикрон".

В отчете говорится, что риск тяжелого протекания болезни и госпитализации при "омикроне" на 50-70% ниже, чем при заражении вариантом "дельта", на 45% меньше вероятность обращения больного в отделения неотложной помощи.

Издание Reuters отмечает, что результаты этого исследования подтверждают выводы, исследователей из Имперского колледжа Лондона и Эдинбургского университета о том, что болезнь, вызванная новым штаммом, протекает менее тяжело, но при этом вызывает резкое снижение защиты организма уже через 10 дней после бустерной дозы.