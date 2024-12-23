В Израиле задокументирован первый случай заражения человека от летучей мыши

Израильские врачи документально подтвердили передачу вируса от летучей мыши человеку. 38-летняя женщина, волонтер организации по спасению фруктовых летучих мышей, была госпитализирована с необычными симптомами: она обратилась к врачу с болезненными язвами на ладонях, сильной усталостью, мышечными болями и другими симптомами.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", женщина ухаживала за больными фруктовыми летучими мышами и их детенышами, среди ее питомцев было шесть кормящих летучих мышей, одна из которых умерла, а у второй наболюдались похожие на оспу кожные поражения.

Врачи больницы "Ихилов" выяснили, что женщина заразилась поксвирусом летучей мыши, это первый научно задокументированный случай передачи поксвируса от летучих мышей человеку. Дальнейшее расследование выявило еще четырех волонтеров, испытывавших подобные симптомы после укусов летучих мышей. Все они выздоровели, не обращаясь за медицинской помощью.

Исследование было опубликовано в профильном издании The Journal of Infectious Diseases группой специалистов под руководством главы отделения инфекционных заболеваний больницы "Ихилов" доктора Яэль Паран. Доктор Паран отмечает, что хотя речь идет о существенном открытии, оно не должно вызвать опасения общественности: обычно болезнь протекает в легкой форме, и для передачи вируса необходим прямой контакт.

Однако она порекомендовала тем, кто работает с больными животными, использовать защитные меры, такие как перчатки и маски, особенно это актуально для людей с ослабленным иммунитетом.

Этот случай подчеркивает растущую важность мониторинга зоонозных заболеваний – тех, которые могут передаваться от животных к людям. В последние десятилетия появилось несколько таких заболеваний, включая Эболу, птичий грипп и COVID-19.