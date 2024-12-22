Израильская компания получила грант от ЕC на разработку лекарств в условиях микрогравитации

Компания Space Pharma, занимающаяся разработкой микрогравитационных лабораторий для космических исследований, получила грант более 2 миллионов евро от программы Horizon Europe для производства противораковых препаратов в космосе.

Европейский совет по инновациям обязался приобрести акции компании на сумму 7,5 миллиона евро, при условии, что Space Pharma привлечет такую же сумму от инвесторов. В случае успешного выполнения условий, общая сумма финансирования может достичь 15 миллионов евро.

Space Pharma планирует начать работу над производством двух типов моноклональных антител. Одно из них направлено на борьбу с несколькими видами опухолей, а другое – специально разработано для лечения рака кожи. В сотрудничестве с крупной фармацевтической компанией Space Pharma запускает эти антитела в своих микрогравитационных лабораториях, чтобы кристаллизовать их в трехмерные структуры, которые невозможно получить при земной гравитации. Предполагается, что эти кристаллы позволят вводить меньшие дозы лекарства, которые медленно высвобождаются в кровоток. Это делает возможным использование подкожных инъекций вместо внутривенных инфузий, что устраняет необходимость посещать больницу.

Компания уже провела предварительные испытания по производству ограниченного количества кристаллических антител в лаборатории, размещенной на Международной космической станции (МКС). В будущем препарат пройдет испытания на лабораторных животных, будет оценен на токсичность для человека, после чего начнутся клинические испытания.