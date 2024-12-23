Актуальная информация о получении страховых выплат по "Битуах сиуди" больничных касс

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В последнее время были опубликованы различные статьи, посвященные переменам к худшему – которые ожидаются с начала 2025 года, относительно полисов "Битуах сиуди" по долгосрочному уходу, которые есть у членов больничных касс "Клалит", "Маккаби", "Меухедет" и " Леумит".

Но в некоторых из этих статей есть неточности, а также неюридическая и непрофессиональная информация, которая может ввести в заблуждение и даже вызвать ненужное давление и неверные шаги. Именно поэтому мы собрали здесь правильную, юридическую и профессиональную информацию о предстоящих изменениях для застрахованных полисом "Битуах сиуди".

Вопрос: Какое самое заметное изменение должно произойти со следующего года в страховании долгосрочного ухода "Битуах сиуди" больничных касс?

Ответ: Основное изменение вступит в силу с января 2025 года и заключается в виде и количестве ограничений, которые застрахованный должен будет доказать для получения денег. Если до сегодняшнего дня условием получения выплат по уходу за больными было доказательство того, что вы страдаете как минимум от 3-х реальных ограничений в повседневной деятельности из 6 (передвижение, одевание, купание, контроль за недержанием, вставание с кровати или стула, еда и питье) – отныне требование будет ужесточено до 4 повседневных действия, или только до 3 действий, но одним из них должно быть отсутствие контроля над недержанием.

Вопрос: Удастся ли пройти этот строгий порог из 4 действий или 3 действий, одним из которых должно быть отсутствие контроля над недержанием, или это ужесточение, которое приведет к отклонению большого количества требований о необходимости продолжительного ухода, которые будут направлены в страховые компании?

Ответ: Ожидается, что вышеупомянутое ужесточение приведет к сокращению количества исков по долгосрочному уходу, которые будут оплачиваться страховыми компаниями (и это, собственно, и есть цель изменения). Однако следует знать, что ключ к успеху – в том, что в судебном иске будет указано, а страховая компания принимает действие "контроль за недержанием", и при наличии такого действия останется только 3 требуемых ограничения. Хочется напомнить, что адвокатский офис Меиры Зоар ведет коллективный иск (который был одобрен) против 4-х крупнейших страховых компаний на рынке именно по этому вопросу. Это трактовка вышеупомянутого действия, и о претензии вы можете прочитать на сайте адвокатского офиса и в публикациях о претензии.

Вот один из примеров успешно завершившегося судебного дела. Марина, 79 лет, член больничной кассы "Клалит", страдает хроническими заболеваниями: почечная недостаточность, порок сердца, состояние после имплантации кардиостимулятора, болезнь Паркинсона, головокружение, трудности с передвижением, повторяющиеся падения и недержание мочи. Уже с 2022 года Марина получает 21 час помощи от Битуах Леуми из-за ограничений в купании, одевании, передвижении и отсутствии контроля за недержанием. Около года назад Марина обратилась в компанию "Харель" с просьбой получать выплаты по полису "Битуах сиуди" как член больничной кассы "Клалит". "Харель" отправила к ней на дом для проверки своего врача, но в итоге Марина получила баллы только за 2 действия: одевание и купание, а в действии "контроль за недержанием" "Харель" утверждала, что Марина не имеет права на балл, так как у нее не было заключения уролога или осмотра уролога, подтверждавшего ее проблемы с контролем мочеиспускания.

Марина обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар, был подан судебный иск, в котором утверждалось, что требование получения "заключения уролога" не подкреплено положениями полиса, что также было установлено решением суда, и что даже человек, страдающий сочетанием медлительности при ходьбе или вставании и каких-либо медицинских проблем любого рода а не именно урологических проблем, из-за которых он мочится по дороге в туалет, должен иметь право на оплату ухода. После подачи этого иска, в ходе переговоров и после процедуры посредничества, Марина получила сумму в размере примерно 94000 шекелей, а также выплаты в размере примерно 5172 шекелей в месяц в течение еще 40 месяцев.

Вопрос: Какие еще дополнительные изменения будут в новых полисах "Битуах сиуди"?

Ответ: Другим существенным изменением, которое будет применяться, является требование, чтобы застрахованный по долгосрочному уходу ежегодно представлял страховой компании заявление от другого человека, который фактически заботится о нем большую часть времени в течение дня. До сегодняшнего дня такого требования не было. Смысл требования в том, что если больной человек живет один, без супруга, детей и не имеет постоянного работника по уходу, он может не получить деньги, даже при том, что ему нужна помощь, если у него нет возможности доказать, что другой человек заботится о нем большую часть дня.

Еще одно драматическое изменение коснется процесса одевания. До настоящего времени, если больной, нуждающийся в продолжительном уходе, затрудняется надеть одежду, которую он выбирает и желает, например, рубашку с пуговицами, он получает право на выплаты как человек, ограниченный в одевании одежды. С начала следующего года, в соответствии с изменением, страховая компания будет иметь возможность требовать от застрахованного носить одежду, адаптированную к его ограничениям, например, одежду без пуговиц или молнии, и он сможет надевать без помощи другого человека, поэтому он может не получить балл в действии одевания. И о купании: до сегодняшнего дня признавалось ограничение больного самостоятельно заходить и выходить из душа, со следующего года страховая компания будет иметь право не признавать действие и утверждать, что если пациент воспользуется "вспомогательными аксессуарами", например, стул для купания, поручень или душ, адаптированный к его ограничениям, – его будут определять как человека, которому не нужна посторонняя помощь.

Все эти изменения, по сути, направлены на сокращение числа тех, кто имеет право на выплаты по уходу, даже для тех, кто в течение многих лет оплачивал полис в составе членских взносов в больничные кассы, а также на сокращение выплат страховыми компаниями, которые на сегодняшний день осуществлялись в соответствии с существующими требованиями.

Вопрос: Будут ли изменения распространяться на тех, кто уже соответствует определению "сиуди":

Ответ: Нет. Даже если застрахованный подаст требования о получении денег в январе 2025 года или в любое другое время после этого, в течение как минимум 3 лет, – и если он сможет доказать свое состояние "сиуди", которое уже существовало до изменения, – его требование будет относиться к предыдущему положению и его шансы на получение денег выше.

Пример: В начале 2024 года также произошли изменения в полисах долгосрочного ухода "Битуах сиуди" для членов больничной кассы "Маккаби", и "Харель", уменьшила размер ежемесячных выплат на 1000 шекелей в месяц. В течение года адвокатский офис Меиры Зоар подал в страховые компании "Феникс" и "Харель" многие десятки исков от клиентов, в которых были доказаны юридические и медицинские претензии – что их состояние "сиуди" началось до смены страховой компании, и в результате они имели право на получение прежних – более высоких выплат.

Например, случай с 75 летним Игорем, членом больничной кассы "Маккаби". У Игоря повышенное давление, рак легких, одышка при любом усилии, нарушение равновесия, неоднократные падения, в результате чего у него случались переломы. Игорь получает 17 часов ухода от Битуах Леуми с начала 2023 года из-за ограничений в купании, передвижении и одевании. Игорь обратился в компанию "Феникс" в июне 2024 года, но его иск был категорически отклонен, и его направили в новую компанию, страхующую членов больничной кассы "Маккаби"-"Менора". Игорь обратился за юридической помощью в адвокатский офис Меиры Зоар, где изучили соответствующие документы и с помощью обоснованных юридических требований смогли доказать, что соответствующий полис, согласно которому Игорь имеет право на получение выплат, является именно тем, который существовал до 2024 года в "Фениксе". Адвокат подала иск, и после процедуры посредничества Игорь получил единоразово 75000 шекелей и выплаты в размере примерно 6443 шекеля в месяц по полису в "Фениксе", до окончания периода действия полиса.

В заключение: грядущие перемены требуют больше, чем когда-либо, юридических знаний и профессионализма в области страхования на случай длительного ухода. Напомним, что адвокатский офис Меиры Зоар на протяжение многих лет работает с русскоязычными израильтянами по всей стране и представляет их интересы в исках против страховых компаний, умея обеспечить правильную юридическую помощь застрахованному максимально безопасно, быстро и эффективно.

Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по "Битуах сиуди". Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом. Благодаря репутации офиса, и после того, как было получено положительное решение Центрального районного суда на поданный коллективный иск в области страхования долгосрочного ухода против 4 крупнейших страховых компаний Израиля, адвокатскому офису Меиры Зоар удается добиться отличных результатов для клиентов.

О предмете коллективного иска и других успехах адвокатского офиса Меиры Зоар можно прочитать на сайте.

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