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NEWSru.co.il :: Здоровье23 января 2022 г., 08:23

Украина: за сутки выявлено более 15 тысяч заразившихся коронавирусом, 86 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено более 15 тысяч заразившихся коронавирусом, 86 больных COVID-19 умерли

23 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 99215 человек (+86 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3857455 (+15444 за сутки).

3582908 (+2030 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 15,2 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,5 млн украинцев (35%). Третью, "бустерную", дозу получили 203 тыс. человек.

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