Минздрав: четвертая прививка от COVID-19 в два раза улучшает защиту от заражения

В воскресенье, 23 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало предварительные данные исследования эффективности четвертой дозы прививки от коронавируса. Исследование проводилось минздравом совместно с институтом Вейцмана, "Технионом", Еврейским университетом, Институтом им. Гартнера и медицинским центром "Шиба".

В начале января, на фоне стремительного распространения штамма "омикрон" в Израиле была начата вакцинация четвертой дозой израильтян старше 60 лет, медперсонала, а также лиц, входящих в "группы риска".

Согласно предварительным данным, в возрастной группе 60+ четвертая доза вакцины повышает уровень защиты от заражения в два раза. Кроме того, привившиеся четвертой дозой в три раза реже болеют коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

В сообщении минздрава отмечается, что в ходе этого исследования "контрольной группой" служили лица старше 60 лет, сделавшие третью прививку более четырех месяцев назад.

Выводы были сделаны на основании данных 400 тысяч израильтян, получивших четвертую дозу прививки, и 600 тысяч человек, получивших прививку в трех дозах.