ВОЗ: "омикрон" может положить конец пандемии

Глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что штамм "омикрон" может положить конец пандемии.

В интервью агентству France-Presse Клюге высказал предположение, что европейский регион приближается к завершающей стадии пандемии.

По его словам, как только эпидемия пройдет свой пик и начнет снижаться количество случаев "омикрона", некоторое время будет существовать глобальный иммунитет к вирусу, который станет возможным благодаря вакцинации или естественному иммунитету, выработавшемуся в результате заражения.

По оценкам специалистов ВОЗ, к марту переболеют коронавирусом около 60% жителей европейских стран.

"Мы ожидаем период затишья, прежде чем COVID-19 вернется ближе к концу года, и это не означает, что вернется пандемия", - сказал он.