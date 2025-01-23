Гендиректор "Адасы" спас жизнь пассажира на борту самолета "Эль-Аль"

Израильские СМИ сообщают о том, что гендиректор больницы "Адаса" профессор Йорам Вайс спас жизнь мужчины, который пережил тяжелый сердечный приступ на борту самолета авиакомпании "Эль-Аль", летевшего в Майами в ночь на 23 января.

Вайс оказал этому человеку первую помощь, помог подключить кислородный аппарат и дал необходимые лекарства. Самолет совершил аварийную посадку в Афинах, мужчину доставили в местную больницу, пишет "Маарив".

Профессор Йорам Вайс является специалистом в области интенсивной терапии и анестезиологии.

Сердечный приступ, также известный как инфаркт миокарда, случается при блокировании одной из коронарных артерий. Это состояние развивается, когда в сосудах, питающих сердечную мышцу, нарушается кровоток. Например, из-за резкого спазма или закупорки сосудов кровяным сгустком или скоплением холестерина.