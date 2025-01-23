x
23 января 2025
|
последняя новость: 13:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 января 2025
|
23 января 2025
|
последняя новость: 13:35
23 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Гендиректор "Адасы" спас жизнь пассажира на борту самолета "Эль-Аль"

Медицина
Болезни сердца
время публикации: 23 января 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 12:54
Гендиректор "Адасы" спас жизнь пассажира на борту самолета "Эль-Аль"
Wikipedia.org. Фото: הדר אלבוים

Израильские СМИ сообщают о том, что гендиректор больницы "Адаса" профессор Йорам Вайс спас жизнь мужчины, который пережил тяжелый сердечный приступ на борту самолета авиакомпании "Эль-Аль", летевшего в Майами в ночь на 23 января.

Вайс оказал этому человеку первую помощь, помог подключить кислородный аппарат и дал необходимые лекарства. Самолет совершил аварийную посадку в Афинах, мужчину доставили в местную больницу, пишет "Маарив".

Профессор Йорам Вайс является специалистом в области интенсивной терапии и анестезиологии.

Сердечный приступ, также известный как инфаркт миокарда, случается при блокировании одной из коронарных артерий. Это состояние развивается, когда в сосудах, питающих сердечную мышцу, нарушается кровоток. Например, из-за резкого спазма или закупорки сосудов кровяным сгустком или скоплением холестерина.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 06 апреля 2017

На борту самолета, вылетавшего из Москвы в Париж, умер пассажир
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 мая 2013

Кардиологи, летевшие на конференцию, спасли жизнь пассажирке самолета