Морковь против диабета: исследование раскрывает новые возможности овоща

Недавнее исследование показывает, что морковь может способствовать регулированию уровня сахара в крови и улучшению здоровья кишечника, что может быть полезным для людей с диабетом 2 типа.

Исследователи из Университета Южной Дании изучали воздействие моркови на мышей с диабетом 2 типа в течение 16 недель. Мышей поместили на диету с высоким содержанием жиров, чтобы имитировать нездоровый образ жизни человека. Их разделили на две группы: одна группа получала диету, дополненную 10% лиофилизированного морковного порошка, а другая – без моркови. Обе диеты были сбалансированы по калориям, так что единственным различием были биоактивные компоненты моркови.

Результаты показали, что группа, получавшая морковный порошок, продемонстрировала лучшую регуляцию сахара в крови, что было подтверждено тестами на толерантность к глюкозе. Кроме того, у этих мышей было больше бактерий, которые вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA). Эти маленькие молекулы, образующиеся при расщеплении клетчатки бактериями, помогают контролировать обмен веществ и уровень сахара в крови, а также поддерживают здоровье кишечника.

Исследователи добавляют, что рассматривают морковь, как возможный элемент будущих диет при диабете второго типа. Морковь содержит биоактивные компоненты, которые повышают способность клеток усваивать сахар, что способствует регулированию уровня сахара в крови. Эти вещества, происходящие от ненасыщенных жирных кислот, также встречаются в других овощах семейства зонтичных, таких как петрушка, сельдерей и пастернак.